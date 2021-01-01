أخبار برشلونة: بايرن ميونخ يخطف هدف كومان والإنجليز يهددون أحلام لابورتا!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 2 مايو 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 2 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأحد 2 مايو 2021:

ألفيش يحث ميسي على البقاء في برشلونة

قال أسطورة كرة القدم البرازيلية ونجم برشلونة السابق داني ألفيش إن ليونيل ميسي قال له "أين ستشعر بالسعادة بعيدًا عن هنا؟" حين اتخذ قراره بمغادرة النادي الكتالوني قبل 6 سنوات من الآن.

وفي حواره كشف ألفيش أيضًا ما قاله ميسي له في خطابه، وأنه يستخدمه لإقناعه بالبقاء في برشلونة، حيث انقلبت الأحوال وبات النجم الأرجنتيني هو المرشح لمغادرة النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الجاري.

وصرح البرازيلي، من بين أشياء أخرى تحدث عنها، أن ليونيل ميسي سأله: "أين ستكون أكثر سعادة في حال لم تكن لاعبًا لبرشلونة؟" . الآن، يريد داني أن يذكره بفعل الشيء نفسه ومواصلة قيادة الفريق الكتالوني، كما فعل لويس سواريز أيضًا.

برشلونة يواجه منافسة من تشيلسي للتعاقد مع رابيوت

ذكر "كالتشيو ميركاتو" أن برشلونة سيحاول التعاقد مع أدريان رابيوت، لاعب يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

البيانكونيري منفتح على بيع الدولي الفرنسي، لكن البرسا يجد منافسة قوية من تشيلسي للاعب الذي تقدر قيمته المبدئية بـ30 مليون يور.

بايرن ميونخ يدخل على خط التعاقد مع فاينالدوم

يبدو أن مهمة برشلونة في الحصول على توقيع جورجينيو فاينالدوم مجانًا الصيف المقبل باتت صعبة، في ظل ما ذكرته الصحف الألمانية عن دخول بايرن ميونخ في مفاوضات مع نجم ليفربول.

فاينالدوم يعد أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة للبرسا بناء على رغبة المدرب رونالد كومان، ومع نهاية عقده مع ليفربول، تكثر الأندية المهتمة به كإنتر والآن ينضم إليهم بايرن ميونخ.

إيفرتون يحاول التعاقد مع أجويرو

بدأ إيفرتون في محاولة التعاقد مع سيرخيو أجويرو، نجم مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم ويمكنه الانتقال مجانًا أينما شاء.

برشلونة كان الوجهة الأكثر احتمالًا بالنسبة للدولي الأرجنتيني، ومع دخول إيفرتون تصعب مهمة إدارة جوان لابورتا كثيرًا بالنظر إلى رغبة اللاعب في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز.

يوفنتوس يريد التعاقد مع نجم برشلونة الشاب

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس يضع عينه نصب التعاقد مع ترينكاو، نجم برشلونة الشاب.

صحيح أن الدولي البرتغالي لم يكمل عامه الأول في كامب نو، لكنه يجد إعجابًا شديدًا من إدارة البيانكونيري، فيما يظل موقف إدارة البرسا من التخلي عنه مجهولًا حتى الآن.