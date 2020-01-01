برشلونة يضع جوهرة لاتسيو على رأس أهدافه الدفاعية ووكيله يرد

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن البرازيلي لويز فيليبي أصبح ضمن أهم أهداف برشلونة الدفاعية في الصيف.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة لدى برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي لويز فيليبي نجم دفاع لاتسيو.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني ترى في اللاعب الخيار المثالي لدعم الدفاع.

ويحمل اللاعب جواز سفر إيطالي مما يجعل تسجيله في قائمة برشلونة أمرًا هينَا حيث لن يمس ذلك عدد اللاعبين من خارج القارة في قائمة البلوجرانا.

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ويعد سعر وراتب اللاعب في متناول إدارة برشلونة التي تسعى لضخ معظم ما لديها من ميزانية في دعم الهجوم في مركزي رأس الحربة والجناح الأيسر.

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ويستطيع اللاعب التواجد في أكثر من مركز في الدفاع دون مشاكل وبأداء جيد مثلما أظهر مع لاتسيو خلال الفترة الماضية.

وخرج وكيله ليصرح ويؤكد على فخره بتلك الأنباء وقال: "لو كان برشلونة يتابع لويز فذلك شرفًا بالنسبة لنا لكن على أي حال هو الآن لاعبًا في صفوف لاتسيو وتركيزه على بطولة الدوري الإيطالي فقط".

وأضاف: "بفضل ما قدمه خلال الموسم من مستويات رائعة هناك العديد من الأندية التي تسأل عنه ليس فقط برشلونة، لذلك لا أشعر بالمفاجأة".

جدير بالذكر أن عقد اللاعب مع فريق لاتسيو لا ينتهي سوى بنهاية موسم 2021 - 2022 ويحصل على راتب أقل من مليون يورو.