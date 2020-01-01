أخبار انتقالات برشلونة: مفاوضات ريتشارليسون وتعقد موقف كوتينيو..وشائعات راكيتيتش

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 30 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة البرسا في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

المزيد من الفرق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتلاني، لا يزال يحلم بدعم الصفوف في يناير قدر المستطاع، وتبذل الإدارة كل ما تستطيعه في سبيل تلبية احتياجاته لتحقيق الآمال الكبيرة المعقودة عليه.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الخميس 30 يناير 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الخميس 30 يناير 2020

شائعات بخصوص رحيل راكيتيتش نحو الإنتر

انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات القليلة الماضية في بعض المواقع الإنجليزية بشأن رحيل راكيتيتش نجم نادي برشلونة نحو مانشستر يونايتد الذي حسم صفقة برونو فيرنانديز بعد مُعاناة كبيرة .

النجم الكرواتي كان قريب من الرحيل إلى الدوري الإيطالي فقد كان هو الخطة البديلة لنادي الإنتر في حالة فشل رحيل إيركسن من توتنهام، راكيتيتش يُعاني خلال الموسم الحالي من قلة المشاركة خصوصاً مع تألق أرتورو فيدال .

ومن الواضح أن وكيل اللاعب يحاول تسويقه سريعاً قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية على الأقل يرحل بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم .

تعقد موقف كوتينيو بعد مفاوضات ريتشارليسون

أصبح موقف كوتينيو صعباً خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن ازدادت الأخبار نحو بايرن ميونخ أن الإدارة لن تشتري عقد النجم البرازيلي في نهاية الموسم، بالإضافة إلى بدء المفاوضات بين برشلونة ونجم نادي إيفرتون ريتشارليسون

يُذكر أن نادي برشلونة بدأ في الإستفسار عن وضع اللاعب البرازيلي ريتشارليسون من أجل بدء المفاوضات معه للإنضمام خلال الميركاتو الصيفي القادم .

برشلونة يسرع إلى تاديتش لتعويض فشل رودريجو

إتجه مسئولي نادي برشلونة إلى مهاجم نادي أياكس تاديتش في محاولة أخيرة للتعاقد مع مهاجم قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

نادي البرسا كان قد فشل في إنهاء الإتفاق مع رودريجو مهاجم فالنسيا بسبب بند أحقية الشراء ولم يصل الطرفان إلى حل مُرضي لكل منهما

الجدير بالذكر أن الميركاتو الشتوي أوشك على الإنتهاء وسيكون صعباً على نادي برشلونة استكمال الموسم بدون مهاجم .

تقارير .. برشلونة يخطط لخطف فيرنانديس من مانشستر يونايتد ومنحه لفالنسيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة يسعى لضم اللاعب برونو فيرنانديس نجم وسط ملعب فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن إدارة النادي الكتالوني مهتمة بوجود اللاعب في وسط ملعب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأفصحت التقارير عن وجود احتمالية إدخال فيرنانديس في صفقة رودريجو بشكل سابق لإتمام الصفقة، وقبل ستة أشهر من حسم الأمر بشكل نهائي.

ويتضمن ذلك الاتفاق أن يضمن برشلونة لنظيره فالنسيا أن يحصلوا على خدمات فيرنانديس لمدة عام على سبيل الإعارة بداية من الموسم الجديد.

مدرب فالنسيا يؤكد مفاوضات برشلونة مع رودريجو مورينو

أكد ألبيرت سيلاديس، المدير الفني لفالنسيا ، على وجود مفاوضات بين برشلونة وإدارة ناديه بشأن انضمام رودريجو مورينو إلى الكامب نو في الساعات القليلة المقبلة.

وبرز اسم رودريجو في الأيام القليلة الماضية بعد تأكيدات جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس البرسا، على وجود اهتمام به، إلى جانب نعت سيتين لصاحب الـ28 عامًا بأنه "لاعب مذهل.".

بدوره، علّق سيلاديس على الصفقة بقوله "رودريجو هو لاعب بمقدوره أن يصنع الفارق، لذلك فبرشلونة يريد التعاقد معه.".

كما تابع "المفاوضات لا تزال مفتوحة على مصرعيها ونحن لا نخفي ذلك. لقد تحدث معه، ولكن لا كشف تفاصيل محادثة خاصة.".

اعترف رئيس برشلونة جوزيف ماريا بارتوميو، بشكل واضح وصريح، بأن مهاجم فالنسيا رودريجو مورينو، من الأسماء المرشحة فوق العادة لتعويض لويس سواريز.

وبعد استلامه جائزة "الأفضل في الليجا" من قبل صحيفة "ماركا" نيابة عن البرغوث ليونيل ميسي، قال رئيس النادي "رودريجو؟ نحن لا نتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى، لكن إذا سألتني عن رودريجو، فسوف أقول إنه على طاولتنا".

وأضاف "ربما نتعاقد مع مهاجم جديد أو نعتمد على مهاجم من فريق الشباب. هل تُفضل رودريجو؟ بصراحة أحب الكثير من المهاجمين".

رودريجو يقترب من برشلونة قبل نهاية الميركاتو

اقترب مهاجم نادي فالنسيا رودريجو من الرحيل إلى نادي برشلونة قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية بعد الكثير من المفاوضات بين الطرفين .

البرسا كان مطروح أمامه العديد من الأسماء لتعويض غياب لويس سواريز، لكن الاختيار وقع على رودريجو .

الجدير بالذكر أن مهاجم الخفافيش لم يتدرب معهم اليوم ليستكمل إجراءات التعاقد .

مفاجأة .. بن يدر على أعتاب برشلونة

اقترب النجم الفرنسي وسام بن يدر من الانتقال إلى نادي برشلونة في خطوة مفاجئة من جانب بطل الدوري الإسباني بعدما ارتبط النادي بالعديد من المهاجمين .

إصابة لويس سواريز اربكت إدارة البرسا في سوق الانتقالات الشتوية مما جعل الفريق يتجه للمفاوضات مع العديد من النجوم على رأسها أوبامينج لاعب نادي الأرسنال، لكن كل الأندية الأوروبية متمسكة بنجومها .

الصحافة الفرنسية أكدت أن البرسا عرض 70 مليون يورو لموافقة نادي موناكو على رحيل اللاعب خلال الميركاتو الشتوي ومازالت المفاوضات جارية بين الأطراف الثلاثة .

فالنسيا يعترف باقتراب رحيل مهاجمه إلى برشلونة

قال رومان بيلفر مدير الاتصالات في فالنسيا، إن فريقه مستعد لرحيل مهاجم الفريق رودريجو مورينو، في سوق الانتقالات الشتوية الجاري.

اللاعب الإسباني يعتبر قريب للغاية من الانتقال إلى برشلونة لتعويض غياب وإصابة اللاعب لويس سواريز.

وأضاف بيلفر في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "علينا أن نكون مستعدين لرحيل رودريجو في الفترة المقبلة، لدينا لاعب جيد للغاية ومن الطبيعي أن نجد اهتمام به من قبل العديد من الأندية".

برشلونة يجهز مفاجأة في سوق الانتقالات الأسبوع المقبل

كشفت تقارير صحفية كتالونية أنّ نادي برشلونة سوف يُعلن عن صفقة مدوية خلال الأسبوع المقبل وقبل أيام من غلق سوق الانتقالات الشتوية.

وقال راديو كتالونيا إن مصادر خاصة داخل برشلونة أكدت توصل الفريق لاتفاق نهائي للتعاقد مع مهاجم وسوف يتم الإعلان الرسمي خلال الأسبوع المقبل وقبل الأول من فبراير.

ورغم أنّ المصدر لم يكشف عن الصفقة، إلا أنّه بحسب الراديو فإن برشلونة سوف يتعاقد مع لوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي.

تقارير - باريس ينافس برشلونة على أوباميانج

تحدثت تقارير في فرنسا عن وجود اهتمام من قبل باريس سان جيرمان بالتعاقد مع بيير إيمريك أوباميانج، لاعب أرسنال، لينافس برشلونة على المهاجم الجابوني.

وارتبط النادي الكتالوني بقائد المدفعجية الحالي بعد الإصابة التي تعرض لها نجمه لويس سواريز وستبعده عن الملاعب لمدة أربعة أشهر قادمة.

وذكر "فوت ميركاتو" أن النادي الباريس يعتبر أوباميانج بديلاً مناسباً في حال رحيل نجمه إدينسون كافاني خلال سوق انتقالات يناير الحالي.