أخبار انتقالات برشلونة: برشلونة لن يستسلم في صفقة نيمار.. وأوبامينج يحسم رحيله إلى البرسا

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة للانضمام لكتيبة البرسا؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتلاني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة؟

تعرف على أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020

برشلونة يفتح باب الرحيل إلى عثمان ديمبيلي

لم تعد هناك رغبة من جانب نادي برشلونة في إبقاء النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بالفريق خلال الموسم المقبل بعد المشاكل التي ارتكبها خلال الموسم الحالي.

توتنهام أبرز الأندية التي ترغب في التعاقد مع اللاعب وقد سمح الفريق الإسباني للاعب بالجلوس في مفاوضات مع النادي الإنجليزي قبل تقديم عرض رسمي.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي لم يشارك كثيراً هذا الموسم مع متصدر الدوري الإسباني بسبب الإصابات التي لحقت به طوال الموسم.

برشلونة يرفع شعار عدم اليأس في صفقة نيمار

بحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية فإن مسئولي نادي برشلونة يرفضون فكرة اليأس من محاولة إعادة نيمار مُجدداً للبرسا في الميركاتو الصيفي القادم.

برشلونة حاول مراراً وتكراراً لكن هناك رفض شديد من جانب الفريق الفرنسي في التخلي عن النجم البرازيلي.

ويحاول الفريق الإسباني حالياً إيجاد حلول من أجل فسخ تعاقد اللاعب مع فريقه.

أومتيتي يتجه إلى مانشستر يونايتد

أصبحت أيام المدافع الفرنسي أومتيتي معدودة داخل جدران نادي برشلونة خلال الموسم الحالي بعدما هبط مستواه كثيراً وابتعد عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

مانشستر يونايتد يريد أن يجلب مجموعة من اللاعبين الجدد الذين يمتلكون القدرة على إعادته مجدداً للمنافسة على الألقاب المختلفة.

يُذكر ان اللاعب الفرنسي كان لديه عروض في الميركاتو الشتوي لكنه فضل الرحيل من بداية الموسم المُقبل.

أوبامينج يحسم رحيله إلى برشلونة

حسم النجم الجابوني أوبامينج لاعب نادي أرسنال مسألة رحيله إلى الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

نادي برشلونة كان قريب من التعاقد مع هداف الدوري الإنجليزي لكن مسئولي الجانرز رفضوا رحيل اللاعب في منتصف الموسم على أن تكون هناك مفاوضات في الصيف.

الجدير بالذكر أن المهاجم الجابوني مُصمم على الرحيل إلى برشلونة مع نهاية الموسم.

برشلونة يرفض رغبة فيدال

أبدى مسئولي نادي برشلونة رفضهم لرغبة النجم التشيلي أرتورو فيدال في الرحيل إلى نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي القادم.

البرسا لديهم رغبة في الاستفادة من اللاعب في صفقة تبادليه مع الإنتر في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لكن اللاعب لديه رغبه في الإعتزال داخل جدران السيدة العجوز.

الجدير بالذكر أن كلا الناديين لديهم رغبة في التعاقد مع اللاعب.