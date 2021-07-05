أخبار برشلونة: المدافع يرفض المغادرة وجوارديولا يكشف موقفه من روبيرتو

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 5 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 5 يوليو 2021:

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أنّ مدافع برشلونة صامويل أومتيتي يرفض فسخ تعاقده والرحيل بالمجان.

وأوضحت أنّ اللاعب يرغب في الحصول على فرصة جديدة بعد تعافيه من الإصابة والاستمرار مع النادي الكتالوني.

رفض بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الحديث عن اهتمام فريقه بالتعاقد مع سيرجي روبيرتو من برشلونة.

وأشار في حوار مع القناة الثالثة الكتالونية إلى أنّ روبيرتو لاعب في برشلونة ولا يفضل الحديث عن لاعب في فريق آخر، مؤكدًا أنّ كل لاعبي البلوجرانا على أعلى مستوى.

أفادت تقارير صحفية، أنّ نادي آرسنال وجّه اهتمامه نحو حارس برشلونة البرازيلي نيتو.

وأوضحت أنّ ميكيل أرتيتا يرغب في جلب الحارس القادر على البناء من الخلف ليساعد الفريق في الموسم المقبل.

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ تشيلسي يود التعاقد مع ميراليم بيانيتش من نادي برشلونة ويترقب موقف اللاعب.

وأشارت إلى أنّه في حال قرر برشلونة فسخ تعاقده فسوف يتستغل البلوز الأمر لضم متوسط الميدان بالمجان.

أكد فابيو كابيلو، مدرب يوفنتوس الأسبق، أنّه لم يشاهد أي لاعب يقدم ما يقدمه بيدري حاليًا مع منتخب إسبانيا وهو بعمر 18 عامًا.

وأشار إلى أنّ بيدري قادر على خلافة ليونيل ميسي في برشلونة وأن يحمل شعلة الفريق للسنوات المقبلة.