أخبار برشلونة: التعاقد مع ساؤول مهدد بالفشل بسبب جريزمان ومحاولات لإقناع بيانيتش بالرحيل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 16 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 16 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة يحاول إقناع ميراليم بيانيتش، لاعب الفريق، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية أو تخفيض راتبه.

ويعاني برشلونة من أزمة مالية تجعله يعمل على تقليل رواتب اللاعبين والتخلي عن بعضهم، وبحسب صحيفة سبورت فإن بيانيتش الذي خرج من حسابات مدرب الفريق، يرفض تخفيض راتبه.

وتعمل إدارة الفريق الكتالوني على إقناع اللاعب بتخفيض راتبه أو خروجه من صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.

علمت مصادر موقع جول، أن إدارة برشلونة تعتقد أن ريال مدريد، هو المتسبب في تمرد إيلاش موريبا، لاعب الفريق الكتالوني الشاب، والذي رفض تجديد عقده، وتوترت العلاقة بين الجانبين.

مصادر جول كشفت أن برشلونة يؤمن بوجود دور لريال مدريد في تعقد المفاوضات بين الإدارة الكتالونية وموريبا، حيث يحاول النادي الملكي الانقضاض على اللاعب الشاب.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صفقة برشلونة التبادلية مع أتلتيكو مدريد، مهددة بالفشل بسبب أنطوان جريزمان لاعب الفريق الكتالوني.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى وجود صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، بطلاها أنطوان جريزمان، وساؤول نيجويز.

ولكن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن جريزمان رفض تقليل راتبه عند الانتقال إلى الروخي بلانكوس، وطلب من إدارة برشلونة تحمل الفارق، وهذا ما يعقد الصفقة.

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، تحاول مع لاعب الفريق عثمان ديمبيلي، لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2022.

وبحسب صحيفة سبورت، فإن الفريق الكتالوني، سيدخل في مفاوضات جديدة مع اللاعب الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بعد رفض العروض السابقة لتجديد عقده، كي لا يرحل بالمجان في الموسم المقبل ويخسر الفريق الكتالوني ماديًا.

كشفت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة تدرس التعاقد مع دافيد أوسبينا، حارس مرمى نابولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع Fichajes، فإن برشلونة يريد التعاقد مع الحارس الكولومبي في ظل إصابة تير شتيجن حارس الفريق الأساسي بالوقت الحالي، وبعدها يصبح أوسبينا الحارس الثاني في الفريق الكتالوني.