أخبار برشلونة: "البلوجرانا" ينتظر نيوكاسل.. وجوارديولا يدفع ستيرلينج نحو "كامب نو"

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة مستعد للتفاوض مع نيوكاسل الإنجليزي لبيع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

برشلونة مستعد للاستماع للعروض التي ستقدم للبرازيلي، ويعد نيوكاسل أبرز المهتمين بضم اللاعب.

وقد يقبل برشلونة عرض نيوكاسل باستعارة كوتينيو، على أن يتضمن العقد بند شراء إلزامي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن برشلونة يواصل البحث عن لاعب وسط لتدعيم صفوفه.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة وجه أنظاره نحو تانجاي ندومبيلي لاعب وسط توتنهام الإنجليزي.

برشلونة مستعد لاستعارة ندومبيلي في يناير المقبل، في ظل عدم ارتياح الفرنسي في توتنهام.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن مارك روكا لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني مهتم بالانتقال إلى برشلونة.

روكا يشعر بالحنين إلى إسبانيا، حيث لم يتأقلم على الأجواء في ألمانيا.

الصحيفة أكدت أن روكا تواصل مع تشافي هيرنانديز المدرب المحتمل لنادي برشلونة، من أجل عرض نفسه على مدرب السد القطري ليكون في خططه إذا ما تولي تدريب "البلوجرانا".

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي قد يدفع رحيم ستيرلينج إلى برشلونة.

برشلونة مهتم للغاية بالحصول على خدمات الإنجليزي الدولي، من أجل تعزيز الخط الأمامي.

ومع دخول آرسنال الإنجليزي على خط الصفقة، فإن جوارديولا قد يرفض رحيل ستيرلينج إلى منافس مباشر.

رغبة ستيرلينج في الرحيل، ومعارضة جوارديولا لانتقاله إلى آرسنال قد تدفع اللاعب نحو برشلونة في نهاية المطاف.