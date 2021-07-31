أخبار برشلونة: الإبقاء على جريزمان وكوتينيو ومنافسة يوفنتوس على هدفه

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 31 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 31 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم السبت 31 يوليو 2021:

كشفت تقارير صحفية، عن تمسك إدارة برشلونة بموقفها تجاه إيلاش موريبا لاعب الفريق، في مسألة تجديد عقده.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة يتمسك بموقفه ولن يرفع عقده المقدم للاعب الشاب، بالرغم من رغبتهم في الاحتفاظ بخدمات اللاعب صاحب الـ 18 عامًا.

أوضحت تقارير صحفية، أن برشلونة قرر الاحتفاظ بثنائي الفريق، فيليبي كوتينيو وأنطوان جريزمان، بعد الأنباء التي ترددت برحيلهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن مدرب برشلونة رونالد كومان قرر الإبقاء على اللاعبين في الموسم المقبل إلا إذا وصلهما عروض لا تُرفض.

أفادت تقارير صحفية، رغبة برشلونة في دخول سباق التعاقد مع مانويل لوكاتيلي، نجم ساسوولو وهدف يوفنتوس الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الكتالوني يريد التعاقد مع لوكاتيلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن ساسوولو.

نفى الصحفي فابريزيو رومانو، وجود أي مفاوضات بين أندية إنجلترا مع مارتين برايثوايت، مهاجم برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت التقارير الصحفية، قد ربطت المهاجم الدنماركي في الفترة الأخيرة بالانضمام إلى صفوف وست هام.

أوضح أريدو بريدا، المدير العام السابق لنادي برشلونة، أن ميراليم بيانيتش، لا يفكر إلا في الانتقال إلا لناديه السابق يوفنتوس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط اللاعب البوسني بالرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، بعد خروجه من حسابات المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان.