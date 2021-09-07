أخبار برشلونة: أومتيتي يوافق على تخفيض راتبه وتحديد موعد عودة أجويرو

تعرف على كل ما يخص برشلونة بعد نهاية سوق الانتقالات الصيفية 2021 والاستعداد للانخراط في الميركاتو الشتوي 2022، ومن هم أبرز الانتدابات المتوقعة؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما أقدم على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للسوق الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية، والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وبحسب بيان برشلونة، فإن المجلس الأعلى للرياضة في الحكومة الإسبانية، وافق على مقترح الرابطة، بتأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية، لوجود عدد كبير من لاعبي الفريقين من قارة أمريكا الجنوبية، وسيكون من الصعب عليهم المشاركة في المباراة، خاصة بعد وصولهم إلى إسبانيا يوم الجمعة، بعد مشاركتهم في المباريات الدولية بتصفيات كأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، وافق على تخفيض راتبه مع برشلونة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت، فإن أومتيتي وافق على تخفيض راتبه لمساعدة النادي في الأزمة المالية التي يمر بها، خاصة بعد تجديد الثقة فيه واستمراره داخل قلعة كامب نو.

كشفت تقارير صحفية، عن الموعد المبدئي لعودة سيرخيو أجويرو، والمشاركة مع فريقه الجديد برشلونة، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به فور وصوله للفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن أجويرو قد يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة ألافيس يوم 30 أكتوبر المقبل بالدوري الإسباني، أو على أقصى تقدير في مباراة دينامو كييف بدوري أبطال أوروبا يوم 3 نوفمبر.

كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة، مهتم بالتعاقد مع خوسيه لويس جايا مدافع فالنسيا، خلال الصيف المقبل، في حال رحيله عن فريقه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الإسباني جايا، الذي ينتهي عقده مع الخفافيش في يونيو 2023، وسيرحل عن الفريق وفقًا للصحيفة في الصيف المقبل إن لم يجدد عقد لتحقيق أكبر استفادة مادية منه.