أخبار برشلونة: أومتيتي على رادار ليفربول ومفاوضات لضم كوليبالي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأربعاء 5 مايو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من آخر أهم صفقة للبلوجرانا.

وبعد وصول جوان لابورتا لمقعد رئاسة برشلونة أصبحت الأمور مبشرة بصورة أكبر وبدأت الجماهير تنتظر قدوم الصيف المقبل لأجل التعاقد مع صفقات لتطوير الفريق.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأربعاء 5 مايو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 5 مايو 2021:

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، موقفه من بيع الظهير الأيسر للفريق خوسيه لويس جايا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد اهتمام برشلونة ويوفنتوس بالتعاقد معه.

وبحسب موقع Superdeporte، فإن فالنسيا أكد أن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا ليس للبيع ولن يفرط فيه لأي فريق خلال الصيف المقبل.

أكدت تقارير صحفية، دخول برشلونة في سباق التعاقد مع كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مع مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت، فإن كتيبة الفريق الكتالوني، ستعمل على تدعيم صفوف الفريق في الصيف المقبل، في ظل رحيل صامويل أومتيتي المتوقع، وتراجع مستوى كليمون لونجليه، وتقدم سن جيرارد بيكيه.

وارتبط المدافع السنغالي بالرحيل عن صفوف فريق الجنوب الإيطالي، وسط اهتمام من العديد من الأندية وعلى رأسهم مانشستر يونايتد.

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة ليفربول في التعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رغبة برشلونة بالتخلي عن اللاعب.

وبحسب صحيفة ديلي إكسبريس، فإن ليفربول مهتم بالتعاقد مع المدافع الفرنسي، الذي يعمل موكله على إيجاد عرض له من فريق كبير بعد وضعه على قائمة الراحلين من الفريق الكتالوني.

وكان زينيت الروسي قد قدم عرضًا لصامويل أومتيتي، ولكن رفض اللاعب وموكله العرض، لرغبته في الاستمرار مع أحد الفرق الأوروبية الكبرى.

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة إيفرتون في التعاقد مع رونالد أراخو، مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستفسر عن إمكانية ضمه من الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إيفرتون استفسر عن إمكانية التعاقد مع المدافع الأوروجوياني، ولكن إدارة برشلونة لا تنوي التفريط في اللاعب صاحب الـ 22 عامًا.