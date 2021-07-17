أخبار برشلونة: أسبوع حاسم مع لابورتا والكشف عن سبب فشل التعاقد مع دوناروما

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 17 يوليو 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 17 يوليو 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات: موريبا يشعل أزمة بين ريال مدريد وبرشلونة وميلان يُنهي صفقتين

أخبار برشلونة اليوم السبت 17 يوليو 2021:

أشارت تقارير صحفية، إلى أن يوفنتوس جدد رغبته في التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة البيانكونيري، ترى التعاقد مع اللاعب البوسني ضروريًا في ظل إصابة أرتور ميلو لاعب الفريق.

كشفت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال إيلاش موريبا، لاعب برشلونة مازال لم يتوصل لاتفاق مع إدارة الفريق الكتالوني بشأن تجديد عقد موكله، وأن طلبات اللاعب مازالت مرتفعة للغاية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن موريبا إن لم يوافق على خفض راتبه في العقد الجديد، فلن يشارك اللاعب مع الفريق الأول أو فريق الشباب، بل سيخرج من حسابات الفريق ولن يشارك حتى رحيله بنهاية الموسم.

أفادت تقارير صحفية، إلى أن لاعبي برشلونة، على موعد مع أسبوع هام ومصيري، برفقة جوان لابورتا، لحسم العديد من الملفات المعلقة.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو تقريرًا، أكدت فيه أن لابورتا سيجتمع في الأسبوع المقبل، مع بوسكيتس، وديمبيلي وروبيرتو لحسم ملف تخفيض رواتبهم، وسيجتمع مع أومتيتي وبيانيتش لإقناعهم بالرحيل أو تخفيض رواتبهم.

كشفت تقارير صحفية، عن سبب فشل إدارة برشلونة، في التعاقد مع جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان السابق، والذي انضم إلى باريس سان جيرمان منذ أيام في صفقة انتقال حر.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن دوناروما ووكيل اعماله طلبا من برشلونة الحصول على 12 مليون يورو صافية من الضرائب، وتزيد في الموسم الثاني إلى 24 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافأة توقيع يحصل عليها وكيله رايولا.

أشارت تقارير صحفية، إلى وجود اهتمام ثلاثي إنجليزي، للتعاقد مع مارتن برايثوايت، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة سبورت، فإن كل من ولفرهامبتون، وبرايتون، ووستهام مهتمون بالتعاقد مع المهاجم الدنماركي، الذي لن يمانع الرحيل عن برشلونة.