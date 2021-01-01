أخبار برشلونة: آرسنال مهتم بكوتينيو وتعقد صفقة جارسيا بسبب وكيله

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021:

تعقد صفقة جارسيا بسبب وكيل أعماله

أوضحت تقارير صحفية، أن صفقة انضمام إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي لنادي برشلونة، تعطلت وقد تفشل بسبب وكيل أعمال المدافع الإسباني، بالرغم من اقتراب جارسيا وبرشلونة على كافة التفاصيل.

وبحسب مارسيل يورينتي الصحفي في جريدة "موندو ديبورتيفو"، عبر إذاعته الخاصة، أن وكيل أعمال جارسيا قد طلب زيادة في راتب اللاعب، مما يهدد الصفقة بالفشل في المستقبل.

وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة اتفق مع جارسيا على كافة التفاصيل وأن الصفقة انتهت تقريبًا، مع المدافع الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي.

آرسنال يتابع كوتينيو وحالة واحدة لضمه

كشفت تقارير صحفية، عن دخول فيليب كوتينو، لاعب برشلونة، دائرة اهتمام نادي آرسنال، تمهيدًا للتعاقد معه الصيف المقبل في حالة واحدة فقط.

وتدرس إدارة برشلونة بيع متوسط الميدان البرازيلي، لتقليل الرواتب، بسبب الأزمة المالية التي يتعرض لها الفريق الكتالوني نتيجة فيروس كورونا، خاصة وأن اللاعب لم يقدم المطلوب منه حتى الآن.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن نادي آرسنال يراقب وضع كوتينيو داخل برشلونة، للتعاقد معه في حال فشله في الإبقاء على مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار إلى الفريق الإنجليزي.

باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع ظهير برشلونة

أفادت أنباء صحفية، عن اهتمام باريس سان جيرمان، ورغبته في التعاقد مع إيمرسون لاعب برشلونة، المعار حاليًا إلى ريال بيتيس، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الفريق الفرنسي، بدأ متابعة وضع اللاعب صاحب الـ 22 عامًا، لتدعيم مركز الظهير خاصة أن اللاعب يجيد اللعب في الظهير الأيمن والأيسر.

جدير بالذكر أن ريال بيتيس، لديه حق شراء إيمرسون مقابل 6 مليون يورو، قبل يوم 30 يونيو المقبل.