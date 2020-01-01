أخبار انتقالات يوفنتوس: خطة إبقاء ديبالا ورحيل ديميرال إلى ليستر سيتي

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم 11 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للإنضمام إلى كتيبة ساري في الميركاتو الشتوي؟

اعتاد يوفتتوس في السنوات الماضية على المنافسة على كل البطولات دون استثناء، ومع احتكاره لأغلب المسابقات المحلية في الفترة الأخيرة، توسعت أحلام البيانكونيري إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا ، وبعد أن فشل في تحقيق هذا الهدف مع أليجري، قام بإقالته وتعيين ماوريسيو ساري بديلًا له.

تعاقد يوفنتوس في الصيف قبل الماضي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو مُحطم الأرقام القياسية للكأس ذات الأذنين، ولكنها مازلت متمردة على السيدة العجوز، وهذا لا يمنع العملاق الإيطالي من مواصلة دعم صفوفه من أجل تحقيق اللقب الغالي، وهو ما قد يكلف الكثير من المال من أجل أن يسيطر أبرز أندية إيطاليا في العقد الأخير على أوروبا، وتكون خير ختام لمسيرة جيانلويجي بوفون.

نجح يوفنتوس في الصيف الماضي بالتعاقد مع الهولندي دي ليخت بعد المستوى المذهل الذي ظهر به مع أياكس في الموسم الماضي بالإضافة إلى بعض الصفقات المجانية مثل رابيو ورامسي، ولكن يبدو أن ذلك ليس كافيًا لمساعدة المدرب الجديد ساري على تطبيق فلسفته الهجومية وتغيير النهج الدفاعي الذي اعتاد عليه الفريق مع المدرب السابق أليجري.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات يوفنتوس اليوم السبت 11يناير 2020، وما هي اهتمامات البيانكونيري في فترة سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار يوفنتوس يوم 11 يناير

يوفنتوس يرضخ لضغوط ليستر بشأن ديميرال

يبدو أن نادي يوفنتوس سيرضخ للضغوط الكبيرة التي يُمارسها فريق ليستر سيتي الإنجليزي بشأن التعاقد مع ميريح ديميرال خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

أبطال الدوري الإيطالي كانوا قد رفضوا عدة عروض جاءت للاعب من خلال بطل الدوري الإنجليزي السابق قبل بداية الميركاتو الشتوي لكن مازال المدير الفني روديجرز يرغب في تواجد اللاعب بقائمة فريقه .

ديميرال كان قد إنضم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من نادي ساسولو ويرى مسئولي نادي يوفنتوس أنه سيكون مستقبل الفريق بعد إعتزال كيليني .

ديبالا يستمع لخطة يوفنتوس من أجل التجديد

يحاول مسئولي نادي يوفنتوس الجلوس مع وكلاء النجم الأرجنتيني باولو ديبالا خلال الفترة الحالية لعرض أفكار التجديد معه حتى عام 2024 خاصة بعد تألق اللاعب خلال النصف الأول من الموسم الحالي .

ديبالا لديه العديد من العروض التي يُمكن الرحيل إليها خلال الصيف المُقبل لكن إدارة اليوفي ترغب في إنهاء كل هذه العروض من خلال التجديد قبل ذهاب اللاعب إلى بطولة كوبا أمريكا رفقة منتخب بلاده .

يُذكر أن اليوفنتوس قد عرض على اللاعب راتب سنوي يُقارب 8 مليون يورو لكن وكلاء اللاعب لم يوافقوا على العرض حتى الأن .

يوفنتوس مُهتم بالتعاقد مع تاهيث تشونج

أفادت صحيفة " توتو سبورت " الإيطالية أن نادي يوفنتوس يرغب في تقديم عرض للاعب الشاب تاهيث تشونج لاعب نادي مانشستر يونايتد تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الميركاتو الشتوي .

صاحب ال22 عاماً ينتهي تعاقده مع الشياطين الحمر مع نهاية الموسم الحالي مما يجعله ينتقل إلى أي نادي بشكل مجاني، الشاب الهولندي لعب 7 مباريات فقط مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي بكل البطولات لكنه لم يستطع أن يكون ضمن القوام الأساسي للفريق .

في المقابل يرى مسئولي اليوفي أنه سيكون صفقة جيدة لمستقبل الفريق خاصة أن راتبه يصل إلى 35 ألف جنيه إسترليني فقط مما يجعله شبه صفقة مجانية لبطل الدوري الإيطالي

رانييري يرغب في ضم مدافع يوفنتوس إلى سامبدوريا

تحاول إدارة نادي سامبدوريا تنفيذ مطالب المدرب الإيطالي رانييري من أجل تحسين أوضاع الفريق خلال الفترة المُقبلة من خلال التعاقد مع مدافع نادي يوفنتوس دانيلي روجاني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية .

روجاني أحد المدافعين الجيدين في إيطاليا خاصة عند ظهوره مع نادي إيمبولي، لكن كثرة المدافعين في اليوفي منعه من الظهور مع الفريق كثيراً مما يُمهد له الطريق للرحيل حتى إن كان على سبيل الإعارة إلى سامبدوريا .

يوفنتوس يُحضر ميزانية ضخمة من أجل الميركاتو الصيفي

انتقدت جماهير نادي يوفنتوس إدارة الفريق في عدم دخول سوق الانتقالات الشتوية بقوة لتحسين أوضاع الفريق الغير مستقرة هذا الموسم خاصة من جانب المنافسة المحلية مع نادي الإنتر بقيادة كونتي .

الصحافة الإيطالية أكدت أيضاً أن الجماهير غير راضية عن مستوى الفريق تحت قيادة ساري، حيثُ يوجد الكثير من الثغرات مع هبوط مستوى العديد من اللاعبين .

من جانب أخر ترى الإدارة أن بناء أي فريق يحتاج أن يكونوا في الميركاتو الصيفي حتى ينجحون في التعاقد مع اللاعبين الذين يستحقون التواجد في الفريق لذلك هناك إعلان أن الإدارة توفر ميزانية ضخمة للميركاتو الصيفي القادم .