أخبار انتقالات مانشستر يونايتد: اليونايتد لن يكتفي بفرنانديز وآشلي يانج يرحل

تعرف على أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الجمعه 17 يناير2020، ما هي صفقات سوق الانتقالات الشتوية؟

انطلق موسم سوق الانتقالات الشتوية مع بداية العام الجديد لتبدأ إدارة مانشستر يونايتد في التركيز على الصفقات المطلوبة بعدما ظهر الكثير من الثغرات خلال النصف الأول من الموسم، مما أدى إلى ابتعاد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي وأصبح هنا اشكوك كبيرة من الجماهير في لحاق الفريق بركب المنافسة على المربع الذهبي .

وقد أشارت بعض الصحف الإنجليزية أن هناك قائمة من اللاعبين تحاول الإدارة التفاوض معهم من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة أكثر على الدوري الأوروبي، في المقابل هناك الكثير من المُطالبات الجماهيرية بخصوص رحيل سولشار عن الشياطين الحمر قبل نهاية موسم 2019/2020 .

وفي هذا التقرير من موقع جول النسخة العربية سنستعرض معكم أخبار سوق الانتقالات الشتوية لنادي مانشستر يونايتد التي تم تناولها اليوم 14 يناير 2020

أخبار انتقالات مانشستر يونايتد اليوم الجمعه 17 يناير 2020

آشلي يونج يخرج من حسابات سولشار

خرج النجم الإنجليزي آشلي يونج من حسابات المدير الفني النرويجي سولشار خلال المباراة القادمة التي ستجمع مانشستر يونايتد مع ولفرهامبتون .

وجاء خروج يونج بسبب إتمام تعاقده مع نادي الإنتر في انتظار الإعلان الرسمي خلال الفترة المُقبلة .

صفقة برونو فيرنانديز في خطر

أشارت بعض المواقع الصحفية في إنجلترا عن أن صفقة لاعب وسط نادي سبورتنج لشبونة برونو فيرنانديز في خطر كبير بسبب بعض الإختلافات حول القيمة المادية

نادي مانشستر يونايتد يرغب في دفع 42 مليون يورو بينما نادي سبورتنج لشبونة يرغب في 55 مليون يورو، حيثُ يعتبر فارق ال13 مليون يورو قد يجعل الصفقة تفشل تماماً

مانشستر يونايتد قد يخسر صفقة إيريكسن

ابتعد مانشستر يونايتد كثيراً عن سباق التنافس مع الإنتر بشأن اللاعب الدنماركي إيريكسن نجم نادي توتنهام بعدما كان اليونايتد من أبرز الفرق التي تريده خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية

وكلاء اللاعب سافروا بالأمس إلى إيطاليا من أجل الإستماع إلى عرض نادي الإنتر دون أي تحرك واضح من جانب إدارة اليونايتد خلال الميركاتو الشتوي الحالي

مانشستر يونايتد يسعى لصفقة جديدة قبل نهاية الميركاتو الشتوي

يسعى نادي مانشستر يونايتد إلى ضم صفقة أخرى قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية تحسباً لرحيل النجم الصربي ماتيتش إلى الدوري الأمريكي .

كشافي اليونايتد اقترحوا لاعب وسط نادي ليل الفرنسي المالي بوبكاري سوماري، وظهرت بعض المفاوضات مع اللاعب دون وصولها إلى عرض رسمي حتى الان

ليفربول ومانشستر يونايتد يتنافسان على نجم وسط أستون فيلا

يتنافس الغريمان الكبيران مانشستر يونايتد و ليفربول بشأن نجم وسط أستون فيلا جاك جيرليش من أجل التوقيع معه حالياً للإنتقال في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

جيرليش نجح في خطف الأضواء حوله في ظل المباريات الجيدة التي يقدمها الفريق الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي، ويرغب نادي مانشستر في الظفر باللاعب لتحسين جودة وسط الملعب

بينما يرغب ليفربول في تجديد دماء الفريق، لكن الصحافة الإنجليزية لم تؤكد وجود مفاوضات رسمية حتى الأن .