أخبار انتقالات ريال مدريد: صراع قوي على ضم هافيرتز، وشالكة مهتم بضم ماريانو

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 16 أكتوبر ، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق.

كما نجح الملكي في دعم مركز الظهير الأيسر أخيراً سعياً لمنافسة شرسة في هذا المركز بين البرازيلي مارسيلو والفرنسي ميندي لاعب ليون السابق، وكذلك نفس الحال بالنسبة لمركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع والذي سينافس عليه الوافد الجديد ميليتاو الذي انضم للمرينجي من صفوف بورتو البرتغالي.

مع ذلك لازال ريال مدريد يبحث عن مواصلة تدعيم صفوفه من أجل سد بعض الثغرات الآخرى وخاصةً في مركز خط الوسط، حيث حاول زيدان التعاقد مع بوجبا من مانشستر يونايتد ولكن محاولاته باءت بالفشل بسبب اصرار النادي الإنجليزي على عدم التفريط في لاعبه تحت أي ظرف.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

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ريال مدريد يجد بديل جاريث بيل في فياريال

بدأ ريال مدريد بالبحث عن بديل للويلزي جاريث بيل، خاصةً وأن جناح توتنهام السابق كان قد أعلن عن عدم سعادته حتى بعد أن منحه زيدان الفرصة للمشاركة مرة أخرى.

أكدت مصادر Fichajes بأن المرينجي مهتم بالتعاقد مع النيجيري تشوكويزي ويرى فيه بديلاً مناسباً لتعويض جاريث بيل الذي من المتوقع رحيله عن صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

يجد ريال مدريد منافسة شرسة من برشلونة على ضم اللاعب، بعد أن تصارع كلا الناديين هذا الصيف على البرازيلي نيمار الذي انتهى به المطاف بالاستمرار مع باريس سان جيرمان لحين إشعار آخر.

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توتنهام هو المفضل للتعاقد مع إيسكو

بات من المتوقع أن يرحل إيسكو صانع العاب ريال مدريد عن العملاق الإسباني في الفترة المقبلة، بعد أن قلت مشاركاته مع المرينجي منذ عودة زيدان مجدداً لقيادة الفريق.

أشارت مصادر EL Desmarque بأن توتنهام هو المفضل لضم إيسكو في الفترة المقبلة، خاصةً مع اهتمام الملكي بالتعاقد مع الدانماركي إريكسن والذي اقترب عقده على نهايته.

من المحتمل أن يتم إدخال إيسكو في صفقة تبادلية من أجل تسهيل انتقال إريكسن لريال مدريد ومن أجل مساعدة السبيرز على إيجاد بديل مباشر للدانماركي، خاصةً مع وجود اهتمام مسبق من الفريق اللندني بضمه.