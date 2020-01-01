أخبار ريال مدريد: أدريوزولا يقبل التحدي وكروس إلى الدوري الإنجليزي

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني واضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هام للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة

أخبار ريال مدريد يوم الثلاثاء 7 أبريل 2020

أدريوزولا يقبل تحدي ريال مدريد

تحدث اللاعب الشاب أدريوزولا المُعار إلى بايرن ميونخ عن قبوله لتحدي إثبات ذاته في ريال مدريد خلال الموسم المُقبل، بعد رغبات الإدارة برحيله مع بداية الموسم

كروس يريد الرحيل إلى الدوري الإنجليزي

ظهرت بعض التقارير الإعلامية بخصوص رحيل النجم الألماني توني كروس مع نهاية الموسم الحالي إلى الدوري الإنجليزي دون تحديد وجهته الجديدة.

وذلك بعدما أصبح بعيدًا عن المشاركة بشكل أساسي خلال الموسم بالإضافة إلى كثرة الأحاديث حول تعاقدات الريال في وسط الملعب خلال الموسم المُقبل.

فان دي بيك يتلاعب بريال مدريد

ذكر النجم الهولندي فان دي بيك أحد المرشحين بقوة للانضمام إلى نادي ريال مدريد أنه لا يعرف كيف يتحدث الإسبانية حتى الأن؟

لاعب نادي أياكس من المفترض أنه أنهى الإجراءات الخاصة بالرحيل إلى الفريق الميرينجي بداية من الموسم المُقبل، لكن هذا التصريح جعل الجماهير تشعر بالخوف مرة أخرى لفشل الصفقة.

ريال مدريد يُنافس السيتي على هاري كين

سيكون النجم الإنجليزي هاري كين هو الهدف الرئيسي خلال الميركاتو الصيفي القادم لكل من ريال مدريد ومانشستر سيتي.

النجم الإنجليزي عبر عن عدم ارتياحه بالبقاء في توتنهام أكثر من ذلك فهو لديه شغف للحصول على الألقاب، من جانب أخر إدارة السبيرز تريد أن تدعم الفريق بالكثير من الصفقات التي يحتاجها جوزيه مورينيو.

ومن المتوقع أن تتخطى قيمة اللاعب 110 مليون يورو مع رغبة كلا الناديين في إنهاء الصفقة سريعاً.

مانشستر يونايتد يعرض بوجبا على يوفنتوس

قالت صحيفة الصن أن مانشستر يونايتد مستعد لعرض بول بوجبا على يوفنتوس مقابل ضم دي ليخت في سوق الانتقالات الصيفية.

ويعاني الفرنسي في أولد ترافورد منذ وصول سولشاير لمقعد القيادة، وهو على وشك الخروج لوجهة لم تُحدد حتى الآن، لكن الوجهتين المحتملتين هما ريال مدريد والبيانكونيري.

ويرى اليونايتد في المدافع الهولندي الحل للمشاكل الدفاعية التي عانى منها الفريق طوال الموسم الماضي، ويأمل في ضمه في الميركاتو رغم أنه لم ينضم ليوفنتوس إلا الصيف الماضي.

صراع بين آرسنال وبوروسيا دورتموند على شاب ريال مدريد

قالت آس الإسبانية أن آرسنال وبوروسيا دورتموند يتابعان نجم ريال مدريد الشاب سيزار جيلابرت، ويرغبان في ضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان صاحب الـ19 عامًا قريبًا من الانضمام لليون بعد تقديم الفرنسي عرض بشأنه، لكن الملكي رفض رحيله.

ريال مدريد سيرفض أي عرض لفاران من مانشستر سيتي

بحسب ديفينسا سنترال فإن ريال مدريد سيوقف أي محاولة من مانشستر سيتي من أجل ضم رافائيل فاران في سوق الانتقالات الصيفية.

ويرغب السيتي في ضم مدافع في الميركاتو القادم، وذلك بعد فشل ستونز وأوتامندي في تعويض لابورت بعد إصابته خلال الموسم المتوقف، لكن الملكي لن يفرط في بطل كأس العالم 2018 بأي سعر بحسب الصحيفة.

إيفرتون أنشيلوتي يطارد بيل وخاميس

قالت الماركا إن كارلو أنشيلوتي مهتم بلاعبين غير مرغوبين في ريال مدريد لضمهما لإيفرتون في سوق انتقالات صيف 2020، هما جاريث بيل وخاميس رودريجيز.

ويعلم الإيطالي أن المهمة تبدو صعبة، لكنه يأمل بضم أحد اللاعبين على الأقل.

ريال مدريد يطارد نجم ليل سوماري

نُشرت تقارير على Le10Sport تفيد أن ريال مدريد يرغب في ضم متوسط ميدان ليل بوباكاري سوماري في ميركاتو الصيف القادم.

وكان صاحب الـ21 عامًا قريبًا من الانضمام لنيوكاسل في سوق انتقالات يناير لكن الصفقة فشلت، إلا أن الماجبايس مازال مهتمًا بضم اللاعب بالإضافة إلى مانشستر يونايتد وليفربول.