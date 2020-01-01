أخبار انتقالات ريال مدريد: مودريتش إلى الإنتر!! ورودريجز يترقب موقفه

تعرف على أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم 18 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في ميركاتو شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم السبت 18 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد يوم السبت 18 يناير

الإنتر يُخطط للتعاقد مع مودريتش في الميركاتو الصيفي

بدأ نادي الإنتر إتخاذ خطوات جديدة في أفكار بناء الفريق لإستمرار المنافسة على لقب الدوري الإيطالي والعودة مُجدداً للظهور بشكل أقوى في دوري أبطال أوروبا خلال المواسم القادمة .

أنطونيو كونتي رفع المعنويات بالفريق والجماهير كثيراً خلال هذا الموسم خاصة مع المنافسة القوية أمام نادي يوفنتوس، وفكر مسئولي الإنتر في ضم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من ريال مدريد خلال الصيف القادم .

الجدير بالذكر أن النجم الكرواتي لديه عروض كثيرة من الدوري الأمريكي بعقود خيالية لكنه مازال لم يصل إلى قراره الأخير بالرحيل عن ريال مدريد .

خاميس رودريجز يترقب موقفه في ريال مدريد

مازال النجم الكولومبي خاميس رودريجز يترقب موقفه سواء بالرحيل أو البقاء في ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية بعدما رفضت إدارة الريال حسم موقفه قبل حسم موقف جاريث بيل .

وبحسب الصحافة الإنجليزية فنادي إيفرتون يرغب في التعاقد مع اللاعب حتى لو على سبيل الإعارة لكن إدارة الميرينجي علقت العرض تماماً في الوقت الحالي

شقيق بوجبا متفائل بانتقال شقيقه إلى ريال مدريد

تحدث شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا عن تفائله برحيل أخيه إلى نادي ريال مدريد رغم تعثر المفاوضات حتى الأن مع نادي مانشستر يونايتد .

الصحافة الإنجليزية أشارت أن ريال مدريد لن يتعاقد مع بوجبا بعد تألق فالفيردي في السوبر الأسباني لكن شقيق نجم نادي يوفنتوس السابق عارض هذه الأخبار مؤكداً أن أخيه مكسب لأي فريق يرحل إليه .

ريال مدريد يوجه أنظاره نحو مدافع نادي نابولي

يُعاني ريال مدريد من بعض المشاكل الدفاعية خلال الموسم الحالي مما دفع زين الدين زيدان للبحث عن مدافع لسد هذه الثغرة .

وتوجهت الأنظار نحو مدافع نادي نابولي السنغالي كوليبالي لمحاولة التوقع معه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ولايوجد عرض رسمي حتى الان فالأمر مازال في طور التفاوض .

بايرن يُنافس ريال مدريد على تيموفيرنر

لن يترك بايرن ميونخ منافسه ريال مدريد الحصول على مهاجم نادي لايبزيج الألماني تيموفيرنر بسهولة خلال سوق الانتقالات الشتوية أو الميركاتو الصيفي القادم

الملكي الإسباني يرغب في تأمين مركز الهجوم بعد التعاقد مع لوكايفيتش الصربي الذي يعتبر هو البديل الأول للنجم الفرنسي بنزيما الذي لم يتبقى له الكثير من المواسم مع بطل السوبر الإسباني

بنفيكا يرغب في التعاقد مع مهاجم ريال مدريد

يبدو أن ماريانو دياز لن يستمر في ريال مدريد كثيراً هذا الموسم لعدم إقتناع زيدان بتواجده في التشكيلة الأساسية رغم أنه عاد إلى الملكي الإسباني برغبة أنه سيكون نجم الفريق القادم بعدما قدم موسم خيالي مع نادي ليون الفرنسي

وقدم نادي بنفيكا البرتغالي طلباً بالتعاقد مع النجم الإسباني للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويبقى القرار الأخيرة مع إدارة ريال مدريد