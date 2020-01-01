أخبار انتقالات ريال مدريد: توقف مفاوضات ريال مدريد وتوتنهام بشأن جاريث بيل

تعرف على أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 30 يناير 2020، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة زيدان في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قوي للغاية الصيف الماضي، حيث تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق، لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

وبعد انتهاء النصف الأول من الموسم يُمكن تحديد مشاكل الفريق الملكي في عدة مراكز أهمها وسط الملعب ومركز المهاجم، فرغم المجهود الكبير الذي يقدمه كريم بنزيما إلا أن الفريق مازال يحتاج إلى مهاجم يستطيع أن يرفع معدل الأهداف أكثر خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الدوري الإسباني هذا الموسم مع برشلونة بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا

في نفس السياق أشارت الصحافة الإسبانية أن هناك محادثات بين زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز حول بعض الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية يحتاج إليها الفريق الملكي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات ريال مدريد اليوم الخميس 30 يناير 2020، وما هي اهتمامات الملكي في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية

أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات اليوم الخميس 30 يناير 2020

توقف مفاوضات توتنهام وريال مدريد بشأن جاريث بيل

توقفت المفاوضات بين ريال مدريد و توتنهام بشأن النجم الويلزي جاريث بيل بعد رفض وكيل اللاعب الراتب المعروض من النادي الإنجليزي .

وقد عرض توتنهام ما يُقارب 600 ألف جنيه أسترليني فقط كراتب للاعب مع معرفتهم بصعوبة نجاح الصفقة بهذا الشكل .

وذكرت شبكة "esbn" أن المفاوضات قد توقفت بين الناديين عند هذه النقطة دون وجود رفض للصفقة أو قبول لها .

سيبايوس يأس من أرسنال

تحدث اللاعب الإسباني داني سيبايوس لاعب نادي أرسنال عن عدم راحته في التواجد بالفريق تحت قيادة أرتيتا الغير مقتنع به ضمن إستراتيجيته في الفريق خلال النصف الثاني من الموسم .

إدارة ريال مدريد لديها رغبة كبيرة في إبقاء اللاعب فترة أطول بالدوري الإنجليزي خاصة مع رغبتهم في التعاقد مع بوجبا، في المقابل لا يرغب نادي أرسنال في شراء عقد اللاعب حتى الأن .

خاميس رودريجز يُخطط للرحيل نهائياً

أعلنت بعض الصحف الإسبانية أن النجم الكولومبي خاميس رودريجز تحدث مع إدارة الريال في مسألة رحيله على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم معبراً عن رفضه التام للرحيل بهذا الشكل .

رودريجز يريد أن يرحل بشكل نهائي عن الميرينجي متجهاً إلى الدوري الإنجليزي تحت قيادة أنشيلوتي في نادي إيفرتون لكن لم يصل إلى حل مع ريال مدريد حتى الأن .

غموض موقف لوكايفيتش مع ريال مدريد

أصبح موقف اللاعب الصربي لوكايفيتش غامضاً للغاية خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية بعدما تقدمت له العديد من العروض من جانب نادي تشيلسي بالإضافة إلى توتنهام، لكن إدارة ريال مدريد رفضت هذه العروض .

نجم فرانكفورت السابق أعتقد أنه سيكون له دوراً فيما هو قادم لكنه مازال على دكة البدلاء مع زيدان ومع اقتراب نهاية الميركاتو الشتوي يمكن أن يخسر اللاعب الموسم بأكمله في ظل صعوبة المنافسة فيما هو قادم للميرينجي .

أرسنال يدخل سباق التوقيع مع خاميس رودريجز

دخل نادي أرسنال سباق الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد المرشح للخروج سواء في الميركاتو الشتوي أو سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة .

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي إيفرتون أول الراغبين في التعاقد مع اللاعب لكن إدارة ريال مدريد متمسكة باللاعب حتى تصل إلى القرار النهائي بشأن جاريث بيل لأنها لن تستطيع التخلي عن الثنائي بموسم واحد .

الجدير بالذكر أن رودريجز لا يطمح في التواجد كثيراً داخل ريال مدريد ويدرس العروض المقدمه إليه للوصول إلى القرار النهائي للرحيل .

باريس سان جيرمان لن يبيع مبابي أبدًا

ذكرت مصادر صحفية فرنسية أن باريس سان جيرمان لن يبيع مهاجمه الشاب كيليان مبابي مهما بلغ المقابل المادي المعروض لضمه.

وكان مبابي قد لمح برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد من خلال التصريحات المتتالية التي يمدح فيها زين الدين زيدان، الذي يبادله المديح بدوره.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد لن يستطيع تكرار ما فعله مع إيدين هازارد ومن قبله توني كروس، أي استغلال تبقي عامًا واحدَا في عقده من أجل الضغط على الإدارة لبيعه بمقابل مادي قليل.

والسبب في ذلك أن باريس سان جيرمان قد قرر عدم الموافقة على أي عرض لمبابي حتى وإن لم يوافق على تجديد عقده.

لا صفقات أخرى في يناير بعد رينيير

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن نشاط ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية الحالية قد انتهى بعد التعاقد مع رينيير من فلامنجو البرازيلي.

وبحسب ما أوردته التقارير فإن الريال لا ينوي إجراء أي صفقات أخرى، ويكتفي بما قام به حتى الآن في إطار اقتناع زيدان باكتمال قائمة لاعبيه.

كما أن فرص خروج أحد اللاعبين المتواجدين حاليًا في القائمة قليل، وعلى الأرجح سيُكمل الريال موسمه بنفس القائمة بدون ترك أي من نجومه.