أخبار انتقالات برشلونة: مواصلة البحث عن ظهير أيمن، وميسي ينصح بضم زميله

تعرف على آخر أخبار سوق الانتقالات برشلونة ليوم 16 أكتوبر، في إطار سعي الفريق لمواصلة السيطرة على الدوري الإسباني، والبحث عن المجد الأوروبي الغائب

نجح برشلونة في تدعيم صفوفه بشكل قوي في الصيف الماضي، حيث تمكن من التعاقد مع جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد السابق على الرغم من المشاكل التي حدثت بسبب إدعاءات الروخيبلانكوس بأن البلاوجرانا تفاوضوا مع النجم الفرنسي دون علم ناديه، قبل أن يدفع العملاق الكتالوني غرامة ضئيلة تقدر بحوالي 300 يورو فقط!.

تمكن برشلونة أيضاً من التعاقد مع فيربو بعد أن تألق مع ريال بيتيس في الموسم الماضي وذلك من أجل أن يكون بديلاً لجوردي آلبا الذي لم يجد منافس له على مركزه في السنوات القليلة الماضية، بالإضافة إلى الهولندي فرانكي دي يونج والذي انضم هذا الصيف بعد أن تم الإتفاق مع أياكس في وقت لاحق.

حاول بطل الدوري الإسباني إعادة نيمار مرة أخرى إلى كامب نو ولكن الضغوطات التي مارسها اللاعب على باريس سان جيرمان لم تُكلل بالنجاح، حيث أصر الفريق الفرنسي على الحصول على مبلغ كبير بالإضافة إلى بعض اللاعبين من أجل التفريط في اللاعب، مستغلاً رغبة ريال مدريد في التعاقد معه.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الفترة المقبلة، قبل الانتقالات الشتوية في يناير 2020؟

اقرأ أيضاً..اكتشاف آيندهوفن ينضم لقائمة المطلوبين في هجوم برشلونة

برشلونة يواصل البحث عن ظهير أيمن

واصل برشلونة بحثه عن ظهير أيمن بعد ظهر الثنائي سيرجي روبيرتو وسيميدو بمستويات غير مقنعة في الفترة الماضية، حيث أصبح ضم لاعب في هذا المركز بمثابة أولوية للعملاق الكتالوني.

أظهر البلاوجرانا اهتمامهم بضم ترينت أليكساندر أرنولد لاعب ليفربول وجوشوا كيميش ظهير أيمن بايرن ميونخ، ولكن الثنائي لا يرغب بالرحيل في الفترة الحالية، لذا استمر البحث عن لاعبين آخرين.

طبقاً لمصادر فوكس سبورت فإن برشلونة مهتمين بالتعاقد مع سيرجينو ديست لاعب أياكس الهولندي والذي يلعب موسمه الأول مع الفريق الأول بسبب إعجاب فالفيردي بموهبة اللاعب الأمريكي من أصول هولندية.

اقرأ أيضاً.. آلينيا يخطط للرحيل عن برشلونة في يناير

ميسي ينصح النادي بضم زميله في المنتخب

نفى ليونيل ميسي في وقت لاحق ما أُشيع حول تدخله في شئون الفريق في ما يخص سوق الانتقالات، ولكن يبدو أن التقارير تشير إلى عكس ذلك تماماً حيث تفيد بأن البرغوث يحاول تقديم اقتراحاته.

أشارت مصادر فوكس سبورت بأن ميسي اقترح على إدارة النادي التعاقد مع تاجليافيكو ظهير أيسر أياكس من أجل أن يكون بديلاً لجوردي آلبا، خاصةً وأن نجم الفريق الهولندي لديه قدرات هجومية مميزة.

تعاقد برشلونة هذا الصيف مع فيربو لاعب ريال بيتيس السابق ولكنه لم يقدم مستويات مقنعة حتى الآن، لذا قد يتعاقد العملاق الكتالوني مع لاعب آخر في نفس المركز في الفترة المقبلة.