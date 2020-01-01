أخبار انتقالات برشلونة: برشلونة يفتح المزاد على لاعبه عثمان ديمبيلي

تعرف على أخبار انتقالات برشلونة اليوم 10 يناير، وما هي آخر الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام لكتيبة فالفيردي في ميركاتو شتاء 2020؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان خير دليل على قيمة ما قامت به الإدارة في سبيل توفير الأفضل أمام المدرب إرنستو فالفيردي لمعانقة اللقب الغائب منذ 2015.

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

ولكن برشلونة في حاجة للتدعيمات وهذا ما ظهر بعد نهاية الدور الأول الدوري الإسباني والتأهل إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا ، سواءً على المستوى الدفاعي أو الهجومي، مما يضع على كاهل الإدارة حقيقة محتمة وهي ضرورة الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية وكذلك الصيفية المقبلتين.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات برشلونة اليوم االخميس 10 يناير ، وما هي اهتمامات العملاق الكتلاني في هذه الفترة، قبل سوق الانتقالات الشتوية؟

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تعرف على أخبار برشلونة يوم 10 يناير

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية

بحسب الصحفي الإيطالي دي ماريزو أكد أن نادي برشلونة ونادي يوفنتوس يبحثان سوياً عن صفقة تبادلية خلال الميركاتو الشتوي الحالي .

كلا الناديين يرغبان في إعطاء مزيد من الخبرة لدى لاعبيهم الشباب حيثُ يرغب يوفنتوس في نقل اللاعب الشاب بيريرا صاحب ال21 عاماً حيثُ لعب 3 مباريات فقط خلال الموسم الحالي مع أبطال الدوري الإيطالي بينما يرغب برشلونة في تبادله مع اللاعب ماركيز الذي تواجد مع فريق الشباب للبرسا خلال الفترة الماضية دون وجود أي قدرة على المشاركة في الفريق الأول .

الجدير بالذكر ان معظم الأندية الأوروبية تعتمد على ترحيل نجومها الشباب خلال سوق الانتقالات الشتوية حتى تعطيهم المزيد من الدقائق في المباريات قبل الحكم عليهم في نهاية الموسم .

ظهير برشلونة يرفع راية الرحيل إلى توتنهام

أوضحت بعض المصادر المُقربة من النجم البرتغالي سيميدو الظهير الأيمن لنادي برشلونة عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما لم يعد قادراً على حجز مقعد أساسي في تشكيلة فالفيردي .

وتأثر اللاعب كثيراً بالأخبار المنتشرة حول رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم الألماني كيميتش لاعب بايرن ميونخ، حيثُ شعر اللاعب بأنه سيصبح بديلاً بشكل سريع .

من جانب اخر تواصل وكلاء اللاعب مع نادي توتنهام الذي أبدى ترحيب كبير بإنضمام النجم البرتغالي .

فيدال هو الهدف الرئيسي للإنتر في سوق الانتقالات الشتوية

أعلن المدير الرياضي لنادي الإنتر موراتا عن أن هدفهم الرئيسي في سوق الانتقالات الشتوية هو الحصول على خدمات النجم التشيلي أرتورو فيدال .

ويحاول نادي برشلونة الحفاظ على لاعبه لنهاية الموسم لكن الضغوطات كبيرة عليهم خاصة أن نجم بايرن ميونخ السابق مقتنع باللعب تحت قيادة كونتي

برشلونة يفتح المزاد على لاعبه عثمان ديمبيلي

إتفقت إدارة برشلونة على فتح باب المفاوضات مع الأندية الراغبة في الحصول على النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بعدما وصل الطرفين إلى طريق مسدود في الإتفاق بينهم

ديمبيلي لم يعد قادر على التأقلم في الرسا حيثُ وقع في الكثير من المشاكل مع المدرب والإدارة بسبب عدم الإلتزام وهو من الأمور غير المتعارف عليها في بطل الدوري الإسباني .

يُذكر أن هناك الكثير من الأندية الراغبة في ضم اللاعب على رأسها أخيراً نادي ليفربول .

ليستر سيتي يعلن عن رغبته في ضم مدافع برشلونة

أظهر نادي ليستر سيتي رغبته في التعاقد مع مدافع برشلونة الشاب موسى واجيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم الفريق في منافسته على البقاء بالمربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

اللاعب السنغالي الشاب يتميز بقوته البدنية التي ستساعد دكة روديجرز كثيراً في حالة إصابة أحد اللاعبين الأساسيين فهو لا يرغب في أن يبتعد عن المنافسة كثيراً بعدما قدم موسم ممتاز .

يُذكر ان مسئولي برشلونة لديهم موافقة مبدائية على بيع اللاعب في إنتظار العرض الرسمي من جانب ليستر سيتي .