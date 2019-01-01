أخبار انتقالات النصر | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو يناير 2020

يقدم لك جول دليلك الكامل عن النصر السعودي في انتقالات يناير 2020، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين والمجددين عقودهم وكل شئ عن الميركاتو

يسعى فريق النصر للمحافظة على البداية القوية لهذا الموسم من أجل منافسة غريمه الهلال على لقب الدوري حتى النهاية، خاصةً وهو يمتلك طموحًا كبيرًا في الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي 2018\2019.

وأظهرت إدارة العالمي نوايا قوية من أجل المحافظة على مكانه الفريق المعهود من خلال المحافظة على عناصر الفريق المميزة من اللاعبين الأجاتنب وكذلك محاولة تحديد عقد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق من أجل الاستقرار الفني بالنادي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على سوق انتقالات النصر في شتاء 2020، ما هي الصفقات الرسمية حتى الآن، ومن هم الراحلون عن الفريق؟ واكثر من ذلك.

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الصفقات الرسمية للنصر في سوق انتقالات شتاء 2020

لم يتعاقد النصر مع أي لاعب جديد حتى الآن برغم حاجة الفريق الماسة إلى التعاقد دعم حراسة المرمى في ظل الإصابة التي يُعاني منها الحارس المحلي البديل وليد عبدالله والذي أجرى عملية جراحية خلال الفترة الأخيرة.

ما هي الصفقات المحتملة للنصر في سوق انتقالات شتاء 2020؟

برغم ضم العديد من اللاعبين في الصيف، ولكن هناك اسماء آخرى ارتبطت بالانتقال إلى النصر في يناير الحالي..

سلمان المؤشر - الأهلي السعودي

أفادت بعض التقارير أن العالمي تقدم بعرض رسمي لجناح الأهلي سلمان المؤشر سعياً لضمه في سوق الانتقالات الحالية، حيث يمتلك الفريق لاعب واحد على الطرف الأيسر وهو المغربي نور الدين إمرابط.

فواز القرني - الاتحاد

قالت العديد من التقارير الصحفية أن إدارة العالمي تستهدف التعاقد مع حارس المرمى المتألق فواز القرني حارس الاتحاد، والذي قدم مستوى فني مميز رفقة الأخضر السعودي مؤخرًا وحصل على جائزة أفضل حارس في بطولة خليجي 24.

عبدالمجيد الصليهم - الشباب

قالت تقارير صحفية مقربة من نادي النصر السعودي اتفاق عضو شرفي نصراوي اتفق مع لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم الذي دخل الفترة الحرة للانتقال إلى العالمي خلال الفترة المُقبلة.

فهد المولد - الاتحاد

اللاعب الموقوف بسبب ثبوت تناوله المنشطات أشارت تقارير إلى وجود اهتمام نصراوي بضمه حيث يعود مع نهاية الموسم الجاري حيث يُعد أحد أهم اللاعبين المحليين في السعودية.

الصفقات المحتملة للعالمي في سوق انتقالات صيف 2020:

اللاعب الفريق الجنسية سلمان المؤشر الأهلي - السعودية السعودية فواز القرني الاتحاد - السعودية السعودية عبدالمجيد الصليهم الاتحاد - السعودية السعودية فهد المولد الاتحاد - السعودية السعودية

من هم الراحلون عن النصر في سوق انتقالات شتاء 2020؟

قررت إدارة نادي النصر السعودي بالاتفاق مع المدير الفني روي فيتوريا مدرب الفريق تأجيل تسمية اللاعبين المُقرر رحيلهم عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وأضافت التقارير أن هذا القرار يأتي بسبب خوض مباراة كأس السوبر السعودي، والذي سيكون أمام نادي التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأكدت التقارير أنه سيتم الكشف بعد مباراة السوبر السعودي عن قائمة الأسماء المتوقع خروجها عن الفريق سواء على سبيل البيع أو الإعارة.