أخبار انتقالات الاتحاد السعودي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن الميركاتو الصيفي

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الاتحاد في سوق انتقالات صيف 2019، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين، وكل ما تريد معرفته عن ميركاتو العميد

ماجد جزر

موسم سلبي جدًا وصادم لجماهير نادي الاتحاد النادي صاحب الشعبية الكبيرة في السعودية، صاحب التاريخ الكبير عانى بشكل واضح خلال موسم 2018\2019، بل وصارع من أجل البقاء في مسابقة دوري المحترفين.

الاتحاد مر بمنعطفات خطيرة خلال الموسم كادت أن تُطيح به من دوري المحترفين، والبداية كانت بخسارة لقب كأس السوبر السعودي أمام نادي الهلال، ثم التعثر في الدوري، وخسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون.

تقارير برازيلية🗞

الاتحاد يفاوض سانتوس البرازيلي من أجل الحصول على خدمات صانع الألعاب الأرجنتيني إيميليانو فيشيو✍️



المفاوضات جاءت بناء على رغبة المدرب خوسيه سييرا، الذي سبق ودرّب إيميليانو في 3 أندية وهي 👇



▪️شباب أهلي دبي

▪️كولو كولو التشيلي

▪️يونيون إسبانيولا التشيلي pic.twitter.com/kUaKCbVrSA — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 21, 2019

كل هذه المقدمات ستجعل المُهمة صعبة جداً على الرئيس الجديد للنادي أنمار الحائلي، والذي يقع على عاتقه إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح خلال موسم 2019\2020، والذي بالتأكيد سيبدأ بعقد صفقات جديدة من أجل إضافة أسماء قادرة على إعادة الفريق إلى الواجهة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار أتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة العميد؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟

صفقات الاتحاد الرسمية في سوق انتقالات صيف 2019

حمدان الشمراني - الفيصلي

وقع اتحاد جدة، برئاسة الرئيس السابق لؤي ناظر، الشهر الماضي مع المدافع الدولي حمدان الشمراني، قادما من صفوف فريق الفيصلي، بعقد يمتد حتى 2023 وذلك في أولى صفقات الموسم المقبل.

وتدرج حمدان الشمراني في الفئات السنية لنادي أهلي جدة، ومثل الفريق الأول موسم 2016 – 2017، قبل أن تتم إعارته إلى الفيصلي في الموسم وانتقل الصيف الفائت بشكل دائم إلى الأخير.

خالد السميري - تجديد عقد

نجح نادي الاتحاد في تجديد التعاقد مع خالد السميري، لاعب النمور، ليستمر في صفوف الفريق حتى عام 2023.

الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن عن التجديد مع السميري لمدة 4 سنوات.

تجديد خالد السميري مع الاتحاد جاء في وجود لؤي ناظر، رئيس النادي السابق، ليستمر اللاعب مع الفريق أربع سنوات أخرى.

زياد الصحفي - تجديد عقد

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، بقيادة الرئيس السابق لؤي الناظر على تجديد عقد زياد الصحفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

الاتحاد قدم عرضًا إلى زياد الصحفي، مدافع الفريق ، من أجل تجديد عقده الاحترافي، والبقاء لسنوات أخرى، وتوصلت إدارة العميد الي اتفاق نهائي من أجل تجديد العقد لمدة 3 مواسم قادمة.

صفقات الاتحاد في صيف 2019:

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ما هي الصفقات المحتملة للاتحاد السعودي في سوق انتقالات صيف 2019؟

ستعمل إدارة نادي الاتحاد الجديد ةعلى ضم العديد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرزها :

بالتأكيد سنشهد خلال الميركاتو الصيفي الحالي ارتباط أسم الاتحاد بالعديد من اللاعبين من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق، ويبرز أسم عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون ضمن أبزر هذه الأسماء المستهدفة من قبل إدارة الحائلي، ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تطور جديد في هذه الصفقة.

تقارير برازيلية قالت أن الاتحاد يفاوض سانتوس البرازيلي من أجل الحصول على خدمات صانع الألعاب الأرجنتيني إيميليانو فيشيو، والمفاوضات جاءت بناء على رغبة المدرب خوسيه سييرا، الذي سبق ودرّب إيميليانو في 3 أندية.

أكدت تقارير مقربة من نادي الاتحاد رغبة إدارة النادي في ضم نجم القادسية اللاعب المواليد هارون كمارا، وأشارت التقارير إلى أن إدارة العميد تواصلت مع نظيرتها في القادسية من أجل ضم اللاعب سواء بشراء المتبقي من عقد اللاعب وهذا ما رفضته إدارة بنو قادس في انتظار ما تسفر عنه الأيام المقبلة.

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الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2019:

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من هم الراحلون عن الاتحاد السعودي في سوق انتقالات صيف 2019؟

قالت تقارير مقربة من إدارة نادي الاتحاد أنه سيتم تسريح عدد كبير من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب نهاية الموسم الرياضي الحالي.

الإدارة لن تجدد عقد 7 لاعبين انتهى مشوارهم مع العميد وهم ناصر الشمراني ، ياسين برناوي ، محمد ريمان ، محمد قاسم ، عمر المزيعل ، عمار النجار ، راكان النجار وذلك بناء على توصية فنية من المدرب التشيلي لويس سييرا.

إدارة النادي تدرس حاليا موقف اللاعب جمال باجندوح حيث لم يتم التفاوض معه حتى الآن من أجل تجديد عقده.