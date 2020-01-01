أخبار انتقالات الأهلي: الاتفاق يحسم صفقة وليد أزارو على سبيل الإعارة رسميًا
اعتاد الأهلي المصري منذ زمنٍ بعيد على دخول سوق الانتقالات بقوة، سواءً كانت في الصيف أو في الشتاء، وهو ما يبشر بفترة ميركاتو قوية في يناير 2020.
ضم الشياطين الحمر العديد من اللاعبين في الصيف الماضي، حيث أعاد رمضان صبحي من رحلة احترافه في الدوري الإنجليزي، وبحث عن سد الثغرة الدفاعية فجلب محمود متولي، كما ضم محمد مجدي أفشة ليخلف عبد الله السعيد في مركز صناعة الألعاب، وأتى بخليفة آخر لكن لحسم عاشور هو الدبابة الأفريقية أليو ديانج.
وسيدخل الأهلي بالتأكيد فترة الانتقالات الشتوية لمواصلة تدعيم الفريق الذي يسير بخطواتٍ ثابته نحو لقب الدوري المصري، وذلك في ظل الحالة السيئة التي يعيشها الغريم التقليدي الزمالك، وسيبحث المارد الأحمر أيضًا في النصف الثاني من الموسم إلى الفوز بدوري أبطال أفريقيا من جديد، وهو ما سيستدعي دخول الميركاتو بشكلٍ قوي لتلبية رغبات فايلر.
وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2020 التي تم تداولها اليوم الجمعة 17 يناير 2020.
أخبار انتقالات اليوم الأربعاء 22 يناير 2020:
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رئيس سموحة يؤكد اقترابه من ضم صلاح محسن
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الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو على سبيل الإعارة
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أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
وغرد الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر تويتر : " أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري". طالع التفاصيل
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الصفاقسي التونسي يُطالب جيرالدو بحسم موقفه
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قال معز المستيري، نائب رئيس نادي الصفاقسي التونسي، إن إدارة ناديه لن تنتظر الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي كثيرًا، كما أشاد المسؤول التونسي بالنادي الأهلي، ومازلنا نريد اللاعب لكن الأمور متوقفة في الوقت الحالي، وليست من طرف النادي الأهلي، وذلك في تصريحاته لموقع "يالاكورة".
وكان النادي التونسي، قد تقدم بعرض للنادي الأهلي من أجل التعاقد مع جيرالدو على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية.
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الأهلي يؤكد الموافقة على عرض الاتفاق السعودي لضم أزارو
تحدث أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن موقف المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية.
الأهلي حسم موقفه برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولكن اللاعب يرغب في الرحيل نهائيًا ولم يحسم موقفه مع النادي.طالع التفاصيل
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الأهلي يوافق على إعارة صالح جمعة وحسين السيد
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موافقة ناديه، على إعارة الظهير الأيسر حسين السيد، ولاعب الوسط صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وابتعد حسين السيد وصالح جمعة عن قائمة الأهلي الفترة الماضية، بقرار من الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، لعدم قناعته بهما فنيًا.
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عقبة في مفاوضات الاتفاق مع وليد أزارو
قالت صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن نادي الاتفاق السعودي كان قد توصل لاتفاق بالفعل مع وكيل أزارو على ضم اللاعب بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مقابل نصف مليون يورو، لكن الإدارة فوجئت بعدها بتراجع الوكيل وإصراره الحصول على مليون و200 ألف يورو لإتمام الصفقة، وهو ما أدى لتعطيل المفاوضات بين الطرفين.
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الأندية السعودية تنتظر موقف وليد أزارو
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كشفت تقارير صحفية سعودية عن ترقب أكثر من نادٍ لموقف اللاعب المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي المصري خلال الفترة الحالية.
وقالت التقارير أن أندية الحزم وضمك والاتفاق يترقبون موقف أزارو مع الأهلي من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو والشتوي الحالي.
الأهلي يتعاقد مع أليو بادجي
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أعلن النادي الأهلي المصري التعاقد مع اللاعب أليو بادجي مهاجم رابيد فيينا النمساوي.
ووصل اللاعب السنغالي إلى القاهرة أمس بعد التوقيع للنادي وإتمام التعاقد معه بشكل رسمي.
التقارير نفسها أكدت أن الوافد الجديد على النادي الأهلي سيتم قيده بدلاً من اللاعب المغربي وليد أزارو، حيث فضل فايلر الإبقاء على اللاعب الأنجولي جيرالدو.
سيسكا موسكو يرفض بيع علي سو للأهلي
حسمت إدارة نادي سيسكا صوفيا البلغاري موقفها من بيع المهاجم علي سو المستهدف من قبل إدارة الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقالت إدارة النادي البلغاري في بيان رسمي لها عبر موقعها الرسمي : "لن نبيع علي سو بأي ثمن، فهو لاعب مُهم في فريقنا".
وأضاف بيان النادي البلغاري : "تلقينا ثلاثة عروض لبيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولكننا لن نتخلى عنه، ونعتمد عليه بشكل أساسي لتحقيق أهدافنا"
ا كهربا أول الوافدين
أعلن الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الزمالك السابق، لمدة أربعة مواسم ونصف، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ تعاقده مع نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي.
مسؤولو القلعة البيضاء يلاحقون اللاعب بالشكاوى خلال الفترة الحالية، متهمين إياه بالهرب في الوقت الذي يؤكد به سلامة موقفه القانوني وعدم صحة إجراءات تمديد عقده مع الأبيض.
ا هل السومة سيرتدي الفانلة الحمراء؟
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالأهلي المصري، ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع السوري عمر السومة؛ مهاجم أهلي جدة، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكن لجنة التخطيط والجهاز الفني لم يخطرانه ببدء التفاوض معه. (طالع التفاصيل)
ا أزارو لن يرحل
نفى أمير توفيق؛ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي المصري، ما تردد عن تسويق المغربي وليد أزارو؛ مهاجم الفريق، بالدوري السعودي خلال الميركاتو الشتوي الجاري. (طالع التفاصيل)
بعض التقارير كانت قد ربط بين زيارة محمود الخطيب؛ رئيس القلعة الحمراء، لتركي آل الشيخ هلال أدائه لمناسك العمرة مؤخرًا، وبين محاولة إيجاد عرض سعودي للمهاجم المغربي.
ا صرف النظر عن إليكي
أكدت تقارير صحفية سويسرية صرف الأهلي النظر عن التعاقد مع النيجيري بليسنج إليكي؛ مهاجم لوزيرن السويسري، إذ جمد المفاوضات بعدما لم يعد لديه الرغبة في ضم اللاعب.
وقال السويسري رينيه فايلر؛ المدير الفني للشياطين الحمر في تصريحاته لصحيفة "Luzerner Zeitung": "المفاوضات مع إليكي انتهت".
ا سموحة يستهدف ثنائي الأهلي
أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، اهتمام ناديه بالتعاقد مع ثنائي الأهلي صلاح محسن وعمار حمدي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
وقال عامر، خلال تصريحات تليفزيونية: "لدينا ثلاثة مقاعد شاغرة بالفريق، وأرسلنا خطاب رسمي للأهلي من أجل ضم محسن وعمار، وأتمنى أن يتم الموافقة عليه". (طالع التفاصيل)
فرج عامر يغلق الطريق على انتقال مهاجمه للأهلي
أكد محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة، رفضه التام للاستغناء عن مهاجم الفريق حسام حسن للأهلي.
وقال عامر: "رحيل حسام حسن مستحيل، الأهلي والزمالك لا يملكان القدرة على التعاقد معه، هو لن يرحل لأي منهما". (طالع التفاصيل)
لجنة التخطيط بـ الأهلي ترفض رحيل صلاح محسن وتطالب بمنحه فرصة
لجنة التخطيط بالنادي الأهلي ترفض فكرة رحيل صلاح محسن عن الفريق الأحمر، في ظل تواجد عرضين من سموحة وإنبي، وتطالب بمنحه فرصة.
المدرب السويسري رينيه فايلر، ألمح لرغبته في عدم استمرار صلاح محسن، ولكن لجنة التخطيط ترغب في استمراره. اقرأ التفاصيل
ا رئيس سموحة يؤكد اقترابه من ضم صلاح محسن
أعلن فرج عامر رئيس سموحة اقتراب صلاح محسن مهاجم الأهلي من الانضمام لصفوف فريقه خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.
فرج عامر أدلى بتصريحات لبرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد قال فيها "المفاوضات مع الأهلي بشأن صلاح محسن تسير جيدًا، حصلنا على موافقة مبدأية من النادي واللاعب".
الأهلي في مفاوضات مع مهاجم ستيوا بوخارست
أكد الصحفي الروماني إيمانويل روشو على لسان وكيل اللاعبين أناماريا برودون أن الأهلي دخل في مفاوضات مع الفرنسي هارلم جنوهير؛ مهاجم ستيوا بوخارست الروماني، محاولًا الحصول على توقيعه خلال الأيام القليلة المقبلة. (طالع التفاصيل)