أخبار انتقالات الأهلي السعودي | الصفقات الجديدة والمحتملة وكل شئ عن ميركاتو شتاء 2020

يقدم لك جول دليلك الكامل عن الأهلي السعودي في انتقالات شتاء 2020، الصفقات الجديدة والمحتملة، أبرز الراحلين والمجددين عقودهم وكل شئ عن الميركاتو

تنتظر جماهير النادي الأهلي السعودي موسم انتقالات قوي من أجل تصحيح المسار برئاسة الرئيس أحمد الصائغ، والذي يتعرض لنقد كبير خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم استقرار نتائج الفريق.

مسؤولو الراقي يستهدفون بقوة إعادة الفريق إلى منصات التتويج من جديد عقب الموسم الماضي المُخيب للآمال، حيث فشل الأهلي في الخروج بأي بطولة خلال موسم 2018\2019.

وبالتأكيد قد يكون الميركاتو الشتوي فرصة للنادي الأهلي من أجل تصحيح المسار، خاصة وأن الفريق مازال في دارة المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النادي الأهلي يحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة وتنتظره مواجهة قوية أمام الهلال يوم 7 يناير الجاري في مباراة مؤجلة، ويتصدر البطولة نادي النصر برصيد 29 نقطة.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جميع أخبار أهلي جدة في سوق الانتقالات الشتوية، ما هي الصفقات الجديدة؟ وما هي الصفقات المحتملة؟ ومن هم اللاعبين المستهدفين من إدارة الراقي؟ ومن هم أبرز المرشحين للرحيل؟

جيسوس: الشلهوب قدوة حقيقية، ولهذا تعاقد معي الهلال

الصفقات الرسمية للأهلي في سوق انتقالات شتاء 2020

لم يتعاقد الأهلي مع أي لاعب جديد حتى الآن برغم حاجة الفريق الماسة إلى الدعم في أكثر من مركز أبرزهم في وسط الملعب وصناعة اللعب، حيث يجد هذا المركز معاناة في بعض المباريات، وكذلك قد نرى لاعب في الخط الخلفي ضمن قائمة الفريق خلال الفترة المُقبلة.

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات شتاء 2020؟

أكدت تقارير صحفية أن نادى الأهلي السعودي دخل في مفاوضات مع 7 لاعبين أجانب لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة "الرياضية" السعودية قالت بعض الأسماء ومنها الأوروجوياني نيكولاس لوديرو، والأرجنتيني بانيجا، والأكوادوري كازيرس، والإسباني جوناثان فييرا.

وتُعد هذه الأسماء الأبرز ضمن خيارات إدارة الأهلي السعودي، حيث بدأت في المفاوضات معهم، مشيرة إلى أن المفاوضات ستستمر مع جميع اللاعبين حتى الحصول على موافقة أحدهم ومن ثم الاتفاق عليه بالتشاور مع مدرب الفريق.

وقالت التقارير أن المعيار الأول لاختيار اللاعب بأن يكون صانع ألعاب يجيد اللعب خلف المهاجمين وليس على الأطراف، حسب طلب السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق.

ونفى أحمد بامعوضة، المدير التنفيذي لنادى الأهلي السعودي، والذى يقوده المدرب السويسرى كريستيان جروس، فى وقت سابق ما تردد فى الفترة الاخيرة حول رغبة النادي في التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك.

وقال بامعوضة خلال تصريحات لقناة SBC السعودية: "غير صحيح تماما ما تردد حول التفاوض مع فرجاني ساسى في الوقت الراهن، وقد تكون الاخبار اجتهادات صحفية".

بانيجا

تقارير إسبانية قالت أن بانيجا لاعب خط الوسط الحالي في إشبيلية قد يُغادر إلى إسبانيا، حيث يتفاوض مع النادي الأهلي في المملكة العربية السعودية، وأضافت أن اللاعب كان قد رفض عرض بوكا جونيورز من فترة، وقد يتجه للنادي العربي تحت قيادة كريستيان جروس.

جوناثان فييرا

قالت التقارير أن اللاعب الإسباني جوناثان فييرا صاحب الـ30 عامًا والذي ينشط حاليًا مع نادي لاس بالماس الإسباني ويمتلك مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية ما بين الدوري الإسباني والبلجيكي مع تجربة صينية قد يكون هدفًا لدعم وسط الأهلي في الميركاتو الشتوي.

نيكولاس لوديرو

لاعب الوسط نيكولاس لوديرو لاعب نادي سياتل ساوندرز الأمريكي الحالي، قد يكون لاعبًا في الأهلي في حالة التوصل إلى اتفاق معه من أجل دعم خط وسط الفريق، حيث يتميز اللاعب بالقوة البدنية والأداء الشرس في وسط الملعب.

الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2020:

اللاعب الفريق الجنسية بانيجا إشبيلية - إسبانيا الأرجنتين جوناثان فييرا لاس بالماس - إسبانيا إسبانيا نيكولاس لوديرو سياتل ساوندرز - أمريكا أوروجواي

من هم الراحلون عن الأهلي في سوق انتقالات شتاء 2020؟

يُعد اللاعب البوسني زوكانوفيتش، مدافع الفريق، هو المرشح الوحيد حتى الآن لمغادرة الفريق فى الفترة الشتوية الجارية، ومازالت الإدارة الأهلاوية تعمل على تسويق عقده، وكانت الإدارة الحالية قد تعاقدت مع اللاعب في أغسطس الماضي قادماً من صفوف جنوى الإيطالي.