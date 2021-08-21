أخبار الهلال اليوم | وعد بيريرا، وسبب عدم البدء بالشهراني والفرج

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جارديم يُفسر عدم البدء بالشهراني والفرج وبيريرا

أشاد ليوناردو جارديم بأداء الهلال في الشوط الثاني من مواجهة التعاون، موضحًا أن إشراك الثلاثي ياسر الشهراني وسلمان الفرج وماتيوس بيريرا من البداية كانت سيجعل الأداء جيدًا في الشوط الأول.

وقد فسر عدم إشراكهم قائلًا "الشهراني والفرج تدربا معنا منذ عدة أيام وبيريرا لم يدخل الأجواء بعد، وجودهم كان سيؤثر على انسجام الفريق، علينا ألا نُقحم العواطف في الاختيارات، الموسم مازال طويلًا وسنحتاج جميع اللاعبين".

وعن المباراة التي فاز بها الهلال في الدقيقة الـ93، قال "التعاون أوقف المباراة كثيرًا، لا أحب هذا الأسلوب في اللعب".

بيريرا: أشكر الجماهير كثيرًا، وأعد بتحقيق طموحاتهم

لعب ماتيوس بيريرا مباراته الرسمية الأولى مع الهلال وكانت أمام التعاون يوم أمس في الدوري السعودي، وقد تحدث بعد اللقاء وقدم شكره الكبير لجماهير الزعيم.

إذ قال "أشكر جمهور الهلال كثيرًا على ترحيبه الشديد بي، وأعدهم بتحقيق الإنجازات التي تُرضي طموحاتهم".

وعن ارتدائه القميص رقم 15 الخاص بالنجم الأسطوري يوسف الثنيان، قال "سمعت عن الثنيان كثيرًا وعن إنجازاته الكبيرة مع الهلال، لكن هذا الأمر لا يشغلني بل أركز على تقديم أداء كبير مع الفريق وتحقيق الإنجازات مع زملائي اللاعبين".

راحة للاعبين من التدريبات

قرر ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت على أن تُستأنف يوم غدٍ الأحد استعدادًا لمواجهة الباطن يوم الجمعة القادم في الرياض.

الهلال فاز على التعاون 2-1 في ثاني جولات الدوري السعودي وسيستضيف الباطن في الجولة الثالثة.

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