أخبار الهلال اليوم | هل انتهى موسم سلمان الفرج؟ ورد جوميس على تويتر النصر

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 31 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 31 يناير الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

إصابة الفرج تُهدد موسمه مع الهلال

أعلن الهلال إصابة نجمه وقائده سلمان الفرج بالتواء شديد في مفصل القدم، مشيرًا إلى عرض الفحوصات الخاصة به على متخصص للوقوف على طبيعة العلاج اللازم وإن كان هناك حاجة لتدخل جراحي.

الهلال لم يكشف المدة المتوقعة لغياب الفرج، لكن صحيفة الرياضية السعودية صدمت الجماهير الزرقاء بالقول أن الإصابة تُهدد موسم الفرج مع ناديه، إذ يحتاج على الأقل إلى شهرين من العلاج والتأهيل قبل العودة إلى التدريبات.

لوشيسكو يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

حصل لاعبو الهلال على راحة من التدريبات اليوم الأحد بقرار من الجهاز الفني بقيادة رازفان لوشيسكو، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة المدوية أمام النصر في كأس السوبر السعودي بنتيجة 3-0.

واستثني من ذلك القرار اللاعبون المصابون حيث تواجدوا في النادي وأدوا تدريباتهم الخاصة ضمن برامجهم العلاجية والتأهيلية المحددة لهم، وسيستأنف الفريق تدريباته غدًا الإثنين استعدادًا لمواجهة أبها يوم الأربعاء القادم في الدوري السعودي.

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لا تذبحوا لوشيسكو .. بل هناك طريقة أخرى

خسارة جديدة تلقاها نادي الهلال تحت قيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ليواصل الفريق تذبذب نتائجه، خاصة بعد المباريات الأخيرة في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واقتراب خسارة صدارة ترتيب فرق الدوري، التي سيطر عليها الشباب بشكل مؤقت. ( طالع التفاصيل )

هل للهلال جزائية لم تحتسب بالسوبر؟

أوضح محمد كمال ريشة؛ الخبير التحكيمي، مدى صحة وجود ضربة جزاء لصالح الهلال، خلال مواجهة النصر بالأمس في كأس السوبر.

الهلاليون طالبوا حكم المباراة باحتساب جزائية لهم، بداعي لمس الكرة ليد المدافع عبد الله مادو.

وقال ريشة، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "قرار الحكم صحيح، لا توجد جزائية، فيد مادو كانت داعمة للجسم لحظة السقوط وملامستها للكرة".

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حسم أي مباراة في لعبة الملاكمة يعتمد على أمرين، النقاط والضربة القاضية، إذ تُحسم الموقعة للاعب صاحب النقاط الأعلى حال انتهائها دون ضربة قاضية من أحدهما .. تلك الضربة قادرة على الحسم فورًا وكأنها هدف ذهبي في كرة القدم. ( طالع التفاصيل )

النصر ذكركم بهيبته وإفلاس لوشيسكو ومعاناة مانشستر يونايتد .. ردود أفعال السوبر السعودي

بين غضب من جانب جماهير الهلال بسبب الهزيمة الكبيرة وخسارة مباراة السوبر، واحتفالات جماهير النصر وسعادتهم بهذا الانتصار، والثأر من الهلال الذي حقق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2020 على حسابه. ( طالع التفاصيل )

تحليل السوبر | النصر سجل هدفًا، ولوشيسكو أضاف هدفين في مرمى الهلال

سجل النصر هدفه الأول ضد الهلال في مباراة السوبر السعودي عند الدقيقة الـ61، وبإدارته للقاء .. أضاف رازفان لوشيسكو المدير الفني للزعيم هدفين في مرمى عبد الله المعيوف ليخرج العالمي فائزًا بثلاثة أهداف دون رد. ( طالع التفاصيل )

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دخلت الفرحة بيوت جمهور النصر السعودي بعدما حبس الفريق أنفاسهم منذ بداية الموسم الجاري، بتراجع المستوى والنتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وزير الرياضة يوجه رسالة للاعبي الهلال والنصر بعد السوبر

حرص الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال والنصر، بعد نهاية مباراة كأس السوبر السعودي، التي جمعت بينهما مساء السبت. ( طالع التفاصيل )

المعادلة والصدمة .. ماذا نتج عن تتويج النصر بالسوبر بالفوز على الهلال بثلاثية؟

صدمة كبيرة تلقتها جماهير نادي الهلال، بعدما خسر فريقها بطولة كأس السوبر السعودي، على يد نادي النصر، الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم مساء السبت، ولكن هناك بعض الأحداث والظواهر التي حدثت في هذه المباراة التاريخية. ( طالع التفاصيل )