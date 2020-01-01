أخبار الهلال اليوم |رسالة تحدي من المريسل للجابر وظهور جديد للإيطالي جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 10 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 10 يوليو 2020 ...

جيوفينكو يُفاجئ الجميع بـ "لوك" جديد

جذب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، إعجاب جميع الهلاليين، بعد ظهوره بشكل جديد في تدريبات فريقه.

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وباغت جيوفينكو، الجميع بالعودة للظهور حليق الرأس، كما اعتاد فعل ذلك من قبل مع يوفنتوس وبارما ومنتخب إيطاليا.

برنامج خاص لمتعب المفرج

قرر المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال وضع برنامجًا علاجيًا وتأهيليَا لمدة شهر للاعب متعب المفرج بعد عودته من إعارته للشباب.

رسالة من المريسل لسامي الجابر

أعلن الناقد الرياضي والإعلامي عبدالعزيز المريسل عودة التحدث من جديد عن أرقام سامي الجابر لاعب الهلال السابق، مع المنتخب السعودي.

وعلّق المريسل على هذا الأمر عبر حسابه في موقع “تويتر” قائلًا: “في وقت سابق، تحدثت في حديث سابق عن أرقام الكابتن سامي الجابر، ووجدت اعتراضًا من بعض جمهوره الكريم، ويسرني أن يتواجدوا معي للنقاش صوت وصورة عن هذا الاعتراض، وإن كنت مخطئًا فلدي الشجاعة لأقدم اعتذاري عن هذه الأرقام، وموعدنا سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة إلا عشر دقائق من مساء الجمعة، ليلة السبت”.

لوشيسكو يبدأ استكشاف اللاعبين الصاعدين

بدأ الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، التفكير في تصعيد اللاعبين الشباب، خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في مقر النادي.

وأشارت صحيفة الرياضية إلى أن لوشيسكو قام باستدعاء أسماء شابة، من بينها حمدان العبدان ومنصور البيشي ومحمد الشمري، إلى معسكر الفريق الأول لنادي الهلال.

جاء ذلك بناء على رغبة لوشيسكو، لتقييم مدى إمكانية الاستعانة عند استئناف منافسات الموسم من جهة، وإكمال المعسكر من جهة أخرى.