أخبار الهلال اليوم | كاريلو يرغب في الرحيل وإدواردو يختار السومة

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 16 أبريل

تصدرت تقارير رغبة رحيل كاريلو، أخبار الهلال اليوم الخميس 16 أبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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مسؤول اتحادي يُطالب بمنح الدوري السعودي لنادي الهلال

طالب أسامة المولد مدير الكرة بنادي الاتحاد بتتويج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الحالي 2019\2020.

وقال المولد في تصريحات مع المعلق الإماراتي عامر عبدالله إنه يتمنى إنهاء مسابقة الدوري السعودي وتتويج الهلال "المتصدر" باللقب؛ لأن الأمور صارت صعبة على كل الأندية.

وأضاف إنه يفضل إنهاء المسابقة وتتويج الهلال بلقب الدوري السعودي واعتماد الترتيب الحالي لفرق الدوري.

وتابع قائد الاتحاد السابق : "أكن الاحترام الكامل للإخوة في نادي النصر، ومن حقهم أن يطالبوا بما يروه مناسباً في استمرار المسابقة أو توقفها، ولكني هنا أقول رأيي بتجرد، وهو ما يمثل وجهة نظري".

تقارير - كاريلو يدرس الرحيل إلى الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة بشأن البيروفي آندريه كاريلو جناح الهلال السعودي في الوقت الحالي.

وكانت الأندية السعودية قد قررت تخفيض رواتب اللاعبين في الموسم الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "فوتوسبور" التركية، أن اللاعب بالفعل قد يتخذ قرار الرحيل عن الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية، بسبب تخفيض الرواتب. اقرأ التفاصيل

هتان باهبري: أتمنى استكمال الدوري السعودي وعدم إلغائه

أكد هتان باهبري، لاعب نادي الهلال السعودي، على أنه يتمنى عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وعدم إلغائه.

باهبري قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "واثق في قدرة الزعيم على حصد لقب الدوري السعودي حال استكماله".

وشدد باهبري على أن شعوره بتتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي لا يوصف، وتمنى تكرار هذا الإنجاز.

إدواردو: عمر السومة أفضل من عبد الرزاق حمد الله

يرى البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب نادي الهلال، أن السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي أفضل من المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر.

وأشار إدواردو خلال تصريحات لصحيفة "آس الإسبانية" إلى أنه يفضل اللعب في مركز 10 لأنه يجعله قريبًا من منطقة الجزاء، ويساعده على تسجيل الأهداف.

وأكد اللاعب البرازيلي على أنه يرتدي القميص رقم 3 مع جميع الفرق التي مثلها، لأنه ارتبط لديه بالحظ.

وكشف إدواردو عن أصعب موقف تعرض له خلال مسيرته، وذلك بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا ريد الياباني.