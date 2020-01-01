أخبار الهلال اليوم | قرار جديد بشأن المحترفين وحقيقة مفاوضات معلول

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 22 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 22 مايو 2020 ...

الكشف عن الموعد المبدئي لعودة عبدالله عطيف لتدريبات الهلال

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن تطوارات حالة عبدالله عطيف نجم الهلال أثناء تعافيه من إصابة الرباط الصليبي.

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عطيف يعد من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين في خط الوسط، ويفتقده الزعيم خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة الصادمة.(طالع التفاصيل)

الجوهرة والدرة .. أفضل ملاعب كرة القدم في السعودية

أصبحت ملاعب كرة القدم عاملاً هامًا في خروج المباريات بشكل رائع، نظرًا لأنها أول عوامل نجاح المباريات، ومقياس كبير لجودة المسابقات بشكل عام.

وخلال السنوات الأخيرة، تسخر كل دولة طاقاتها الفنية لبناء ملاعب تعطي انطباعًا جيدًا عنها عند استضافة المباريات والبطولات الدولية، خصوصا أن كرة القدم الآن أصبحت تحظى بشعبية جارفة بين معظم شعوب العالم.(طالع التفاصيل)

قرار جديد من إدارة الهلال بشأن اللاعبين المحترفين

قررت إدارة نادي الهلال تأجيل حسم مصير بعض اللاعبين خلال الفترة الحالية سواء العناصر المحلية أو الأجنبية.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن إدارة الزعيم قررت تأجيل مناقشة مصير اللاعبين بسبب غموض مصير النشاط الرياضي في المملكة العربية السعودية.(طالع التفاصيل)

هل يرغب تولون الفرنسي في ضم جوميس؟ تعرف على الحقيقة

انتشرت بعض الأخبار مؤخرًا، حول اهتمام نادي تولون الفرنسي، بمهاجم الهلال السعودي بافيتيمبي جوميس، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.(طالع التفاصيل)

الهلال يكشف حقيقة مفاوضاته مع علي معلول

كشف نادي الهلال، حقيقة مفاوضاته مع التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي المصري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.(طالع التفاصيل)