أخبار الهلال اليوم | غيابات بارزة أمام الرائد، واستفزاز المتجر للنصر

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 23 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 23 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

فييتو أساسيًا أمام الرائد

كشفت مصادر صحفية عن اختيار المدرب ليوناردو جارديم للأرجنتيني لوسيانو فييتو ليلعب أساسيًا بدلًا من المصاب موسى ماريجا في مباراة الهلال أمام الرائد مساء اليوم.

وأوضحت أن المدرب فضل إراحة سالم الدوسري وإبعاده عن اللقاء ليغيب بجانب ماريجا عن هجوم الفريق أمام الرائد.

الشهراني خارج مباراة الهلال والرائد

أفادت مصادر صحفية أن ياسر الشهراني ظهير أيسر الهلال لن يستطيع خوض مباراة الرائد مساء اليوم في تاسع جولات الدوري السعودي.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن اللاعب السعودي عانى من آلام الإصابة السابقة التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب السعودية، ولذا لم يتدرب مع الفريق اليومين الأخيرين.

الهلال يُعاني من غيابات بارزة أمام الرائد على رأسها الشهراني والدوسري وماريجا.

دائرة التحكيم السعودية: الهلال حُرم من ركلة جزاء أمام الحزم

أكدت دائرة التحكيم السعودية أن ركلة الجزاء المحتسبة لصالح الشهري أمام الحزم لم تكن صحيحة، فيما أوضحت أن الهلال حُرم من ركلة جزاء صحيحة خلال المباراة لصالح لاعبه لوسيانو فييتو.

يُشار إلى أن الهلال خسر نقطتين بتعادله مع الحزم 1-1، ولم يستطع الفريق الاستفادة من ركلة الجزاء التي احتسبت له في آخر دقائق اللقاء بعدما أهدرها لاعبه بافيتمبي جوميس.

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