أخبار الهلال اليوم | عودة لوشيسكو وموقف الدوسري والمعيوف من نهائي الكأس

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 25 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 25 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

دورينا الأغلى "5" | أخطاء قاتلة واستمرار تعثر الاتحاد وسلبية النصر

عادت الحياة إلى الملاعب السعودية مرة أخرى، بعدما شهدت مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين توقفًا، بسبب التوقف الدولي ومعسكرات المنتخبات الوطنية الأخيرة.

الجولة الخامسة شهدت مباريات في غاية القوة والإثارة، أبرزها كان ديربي الرياض بين الهلال والنصر، وأيضًا الكلاسيكو بين الأهلي والشباب، بالإضافة إلى مواجهات أخرى قوية أبرزها الاتحاد أمام الفيصلي. (طالع التفاصيل)

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الكشف عن موقف سالم الدوسري أمام النصر في نهائي كأس الملك

استعاد نادي الهلال نجمه سالم الدوسري قبل مواجهة النصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين المقرر لها السبت المقبل.

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

ويسعى الهلال لتكرار فوزه على النصر، من أجل خطف لقب الكأس والجمع بين لقبي الدوري والكأس بعد أن توج بالأول مؤخرًا.(طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة السعودي يطلب من الهلال والنصر إجراء مسحة قبل الكأس

طالب الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ناديا الهلال والنصر طرفا نهائي كأس الملك، إجراء مسحة طبية للاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن هذا الطلب من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين قبل إقامة اللقاء السبت المقبل.

لوشيسكو يعود للهلال قبل نهائي الكأس

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن عودة الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال إلى قيادة فريقه مرة أخرى أمام النصر في نهائي كأس الملك.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن المدرب أصبح جاهزًا لقيادة الفريق بعد استكمال العزل المنزلي بعد إصابته بفيروس كورونا.

24 ساعة لمعرفة موقف المعيوف والدوسري

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الفني للهلال ينتظر غدًا الخميس، نتيجة التقرير الطبي بشأن مشاركة الثنائي حارس المرمى عبد الله المعيوف والجناح سالم الدوسري، خلال نهائي كأس الملك المنتظر.

الثنائي غاب عن المباراة الأخيرة للزعيم أمام النصر، والتي فاز بها فريقهما بثنائية نظيفة.

وبدأ المعيوف بالأمس الجري حول الملعب وأداء تدريبات بدنية ولياقية متنوعة، أما الدوسري فواصل برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

خاص | شاموسكا: سعيد بمشاركتي في لقب الهلال الآسيوي، ولهذا خسرنا الدوري السعودي

أجرى البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني لنادي الفيصلي السعودي حوارًا مع جول النسخة البرازيلية تحدث خلاله عن تجربته القصيرة مع الهلال ، حين استعاره الزعيم ليُتم معه موسم 2018-2019، مبديًا سعادته بتلك المغامرة السريعة وحقيقة أنه لعب دورًا في تتويج الفريق الأزرق بدوري أبطال آسيا 2019. ( طالع التفاصيل )

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