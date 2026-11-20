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ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة الموافق العشرين من نوفمبر 2026؛ وما يدور حول الفريق، سواءً سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات، وكذلك تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرهم من الأنباء المتعلقة.

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سالم الدوسري .. ماذا بعد خسارة جائزة الأفضل في آسيا؟

أفادت صحيفة "الرياضية" بأن سالم الدوسري، قائد الهلال، سيتواجد في التدريبات، السبت، بعد العودة من بانكوك، على إثر حضوره حفل جوائز الأفضل في آسيا لعام 2026، والذي شهد تتويج الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، بالجائزة على حسابه.

ويعد الدوسري أحد الخيارات المتاحة أمام المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لدعم الهلال في مباراة نيفتشي الأوزبكي، الإثنين، في مدينة فرغانة، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الوقت الذي يفتقد فيه الزعيم لخدمات سلطان مندش، لإصابة العضلة الخلفية للفخذ.

فيديو | "الأهلي استعد لإعلان تتويج فراس البريكان" .. تشكيك في إنجاز علي رضا الآسيوي بسبب "الحرس الثوري الإيراني"!

كشف الإعلامي عبد الرحمن الثنيان، عن مفاجأة من العيار الثقيل تخص خسارة الثنائي السعودي فراس البريكان وسالم الدوسري لجائزة أفضل لاعب داخل قارة آسيا، لحساب الإيراني علي رضا بيرانفاند لاعب نادي تراكتور السابق وفجر سيباسي الحالي.

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الأهلي ظلمك رغم الإنجاز القاري وبند سري غريب رجّح كفة علي رضا بيرانفاند.. عفوًا فراس البريكان، اضحك فهذا هو الواقع!

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في يوم الخميس 19 نوفمبر 2026؛ كتب الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند التاريخ، بتتويجه بجائزة "أفضل لاعب في آسيا".

ضربة مزدوجة للبريكان والدوسري .. علي رضا بيرانفاند يتوج رسميًا بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2026

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من قلب العاصمة التايلاندية بانكوك، كُشف الستار عن القائمة النهائية للفائزين بجوائز الأفضل في قارة آسيا، خلال الموسم الرياضي "2025-2026"، في الحفل المُقام في مسرح أكسرا ثياتر كينج باور.

سر فشل انتقال القحطاني إلى مانشستر سيتي

كشف الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال الأسبق، عن كواليس فشل صفقة انتقال ياسر القحطاني إلى مانشستر سيتي، وقتما كان يجذب أنظار العالم بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2007.

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وأوضح ابن فيصل، في حوار عبر بودكاست "على بياض"، أن احتراف لاعب سعودي في أوروبا، كان ليصبح بمثابة "بطولة" للهلال، من أجل مزيد من تطوير الرياضة، رغم القيمة الكبيرة التي يمثلها القحطاني للزعيم، فيما كان الاتفاق أثناء توقيع العقد مع ياسر، بناءً على رغبته، بالسماح له بالاحتراف إذا ما وصله عرض من أوروبا.

وتابع "سافرت برفقة القحطاني إلى لندن، ووقتها كان سفين إريكسون، مدربًا لمانشستر سيتي (في 2008)، وقاموا بتقديم ياسر للجمهور، ورحبوا به عبر المايكروفون، ورد فعلهم كان مشرفًا، وبالنسبة لي من أجمل اللحظات، ورغم أننا أجرينا مفاوضات طويلة لمدة 5 ساعات، إلا أن الناديين اتفقا على كل شيء، وكان هناك ترحيب كبير، رغم وجود بعض المعارضات في الهلال، ومنهم الأمير بند رحمه الله".

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في المقابل، نوّه ابن فيصل بأنه يجهل تفاصيل ما حدث بعد ذلك، لأنه يخص اللاعب، ولكن ياسر تحدث معه فجأة، وطلب العودة معه إلى الهلال، وإلغاء الصفقة، فأبلغه بأنه سيكون سعيدًا إذا ما عاد إلى الزعيم، ولكن هذه فرصته الوحيدة ومن المستحيل أن يعود للقارة العجوز مجددًا، لأن الدوري السعودي في هذا الوقت لم يكن مشاهدًا في أوروبا، ورغم أنهم عرضوا أكثر من 15 مليون دولار، إلا أن الصفقات باءت بالفشل، وعاد القحطاني ليحقق الدوري والكأس.

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