أخبار الهلال اليوم | دائرة الحُكام تُنصف الزعيم، والقائد يحصد الإعجاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الفرج جاهز لموقعة الاستقلال

أكدت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات الهلال جاهزية نجم الوسط سلمان الفرج لمواجهة الاستقلال الإيراني في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم الإثنين القادم.

القائد واصل أمس تدريباته في صالة الإعداد البدني في النادي بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال تواجده مع منتخب السعودية في عُمان وأبعدته عن التدريبات الجماعية لليومين الأخيرين.

دائرة التحكيم: الهلال استحق ركلة جزاء أمام الباطن

أكدت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود ركلة جزاء للهلال خلال مواجهة الباطن الأخيرة في الدوري السعودي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وأوضحت دائرة الحكام أن مدافع الهلال ياسر الشهراني استحق ركلة جزاء خلال المباراة، مشيرة إلى أن حكم الفيديو لم يتدخل بالصورة السليمة.

وأفادت دائرة الحكام أن لا وجود لركلة جزاء لصالح موسى ماريجا مهاجم الهلال في نفس المباراة.

القائد يحصد الإعجاب من نجوم الدوري السعودي

أشاد نجوم الدوري السعودي الأجانب بنجم وسط وقائد الهلال "سلمان الفرج" خلال حوارات لهم مساء أمس الجمعة.

النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا كال المديح لنجم المنتخب السعودي ووصفه بأنه يلعب بذكاء كبير وشخصية حاضرة وأسلوب رائع، وقد قال نجم الشباب أن الفرج أكثر لاعب خطف إعجابه في الدوري السعودي من السعوديين.

مهاجم ضمك إيميليو زيلايا اختار سالم الدوسري وسلمان الفرج كأفضل اللاعبين السعوديين في الدوري، مشيرًا إلى قدرتهما على الاحتراف في أوروبا.

نعيم السليتي نجم الاتفاق كذلك أشاد بالفرج ووصفه بأحد أفضل اللاعبين السعوديين في الدوري السعودي.

فيديو | المريسل يعتذر للهلال وجماهيره ثم يصدمهم بالسبب

المريسل يعتذر ثم يسخر. التفاصيل هنا

الهلال والاتحاد يعملان على صفقة تبادلية ضخمة في يناير

المريسل يكشف عن خطط الهلال لسوق الانتقالات الشتوية. التفاصيل هنا

باقات الرياضة متوفرة الآن على شاهد VIP ، اختر باقتك وانطلق بشغفك لأبعد الحدود