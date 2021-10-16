أخبار الهلال اليوم | خربين على رأس الغائبين، وتحذير شديد من الاتحاد الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال وبرسبوليس .. 7 غائبين عن آخر مباراة بين الطرفين

يلعب الهلال اليوم أمام برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكانت آخر مواجهة بين الطرفين تعود لعام 2017.

الهلال يدخل لقاء اليوم دون 7 لاعبين شاركوا في المباراة الأخيرة ولأسباب مختلفة، وهم أسامة هوساوي، عبد الله الحافظ، كارلوس إدواردو، نيكولاس ميليسي، عمر خربين، عبد الله الزوري وعبد الملك الخيبري، بجانب المصاب ياسر الشهراني.

9 لاعبين من المتوقع تواجدهم اليوم في المباراة ستكون مواجهتهم الأولى للفريق الإيراني وعلى رأسهم بافيتمبي جوميس وماتيوس بيريرا.

الاتحاد الآسيوي يُحذر الجميع: الاحتجاج على الحكام مرفوض

حذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأندية المشاركة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا من تقديم أي احتجاج خاص بقرارات الحكام، مشيرًا إلى أنه يلتفت لمثل تلك الاحتجاجات، حيث سيتم تجاهل الشكوى ومصادرة الرسوم البالغة 500 دولار.

ولم يتوقف الاتحاد القاري هنا، بل أكد أن أي احتجاج سيكون لا أساس له من الصحة أو غير مسؤول سيتم تحويله إلى لجنة الانضباط والأخلاق وسيُعاقب صاحبه بالغرامة المالية.

واستثنى الاتحاد الآسيوي من ذلك القرار الأخطاء الفنية المقرة في النسخة الجديدة من دوري الأبطال والمعدلة بواسطة المجلس التشريعي لكرة القدم "إيفاب".

الجماز: اليامي لن يلعب أساسيًا أمام برسبوليس

حسم الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز الجدل المثار حول تواجد حمد اليامي في مباراة الهلال أمام برسبوليس مساء اليوم في الرياض.

الجماز أكد أن معلوماته الخاصة تؤكد عدم تواجد اليامي أساسيًا في اللقاء رغم إشادة المدرب ليوناردو جارديم الكبيرة به في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة.

توقعات غريبة لضيوف "الحصاد الرياضي" لمباراتي الهلال والنصر في دوري الأبطال

تعرف على توقعات بعض النقاد الرياضيين لمباراة الهلال وبرسبوليس. من هنا

"الهلال أنهى جملة "العالمية صعبة"، النصر مطالب بالتخلص من "صفر آسيا""

أحد الصحفيين يرى أن الهلال تُوج باللقب القاري وتخلص من العقدة، الكرة الآن انتقلت لملعب النصر. التفاصيل هنا