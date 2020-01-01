أخبار الهلال اليوم | جوميس يردد النشيد السعودي وراحة للاعبين بعد الفوز على الاتفاق

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 6 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الخميس 6 نوفمبر الخاصة بنادي الهلال السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الهلال يعبر الاتفاق بسهولة ويسترد القمة مؤقتًا

فاز الهلال على مضيفه الاتفاق بهدفين نظيفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ملعب الأمير سعود بن جلوي لحساب الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الموج الأزرق تمكن من التقدم في النتيجة بالدقيقة الخامسة والعشرين عبر النجم سالم الدوسري بعد تمريرة أكثر من رائعة من بافيتيمبي جوميس وضعته أمام الحارس رايس مبولحي ليضع الكرة من فوقه ويسكنها الشباك. ( طالع التفاصيل )

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جوميس يكشف سر تحمسه لأداء النشيد الوطني السعودي

جذب بافيتيمبي جوميس، مهاجم الهلال، الأنظار إليه قبل مباراة فريقه أمام الاتفاق، بعدما قام بترديد النشيد الوطني السعودي بصورة حماسية للغاية وبدا ولو أنه سعوديًا بالفعل.

الهلال انتصر على الاتفاق بهدفين نظيفين صنعهما جوميس للثنائي سالم الدوسري وأندري كاريلو، ليستعيد بذلك صدارة ترتيب الدوري السعودي مؤقتًا لحين استكمال مباريات الجولة الرابعة. ( طالع التفاصيل )

لوشيسكو يريح لاعبي الهلال 4 أيام

قرر الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفنيي لفريق الهلال السعودي، منح لاعبي الهلال راحة 4 أيام عقب الفوز على الاتفاق بثنائية ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقرر عودة الهلال للتدريبات الجماعية يوم 11 المقبل، للاعبين الذين شاركوا في لقاء الاتفاق بعد الأداء الجيد الذين قدموه خلال اللقاء وتفادي مفاجآت الجولة الرابعة.

ويخوض الهلال ودية أمام ضمك يوم 17 من الشهر الجاري خلال فترة التوقف الدولي، استعدادًا لمواجهة نظيره النصر يوم 24 من الشهر نفسه.

سالم الدوسري: أي مباراة مثل النهائي وأرض الملعب أتعبتنا قليلًا

تحدث سالم الدوسري نجم الهلال عن الفوز على الاتفاق بهدفين دون رد، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز الدوسري الهدف الأول في مرمى الاتفاق وساهم في حصد الزعيم الـ3 نقاط الهامة في طريقه بالدفاع عن اللقب.

وقال الدوسري في تصريحات تلفزيونية: "كان يجب علينا قبل التوقف الفوز، وأي مباراة نلعبها كالنهائي، وأرضية الملعب كانت متعبة لنا قليلًا".

لوشيسكو: كنا نعرف قوة الاتفاق جيدًا

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي، عن الفوز على الاتفاق بثنائية نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال لوشيسكو عقب اللقاء: "كنا نعرف صعوبة مواجهة الاتفاق جيدًا وأجبرناهم على لعب الكرات الطويلة والذي نجح عبدالله المعيوف بالتصدي لها وتمركز خط دفاع الفريق".