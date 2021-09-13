أخبار الهلال اليوم | جارديم يُدافع عن 4-4-2، وبديل عطيف

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 سبتمبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 سبتمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

جارديم يُدافع عن 4-4-2

وصف ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال مواجهة الاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا بالمهمة، مشيرًا إلى أنهم يستهدفون الفوز ومواصلة المشوار في البطولة للتتويج بها.

ودافع المدرب البرتغالي عن طريقة لعبه 4-4-2 التي تتعرض لانتقادات واسعة خاصة مع عدم تقديم الهلال للأداء المطلوب، إذ قال "طريقة 4-4-2 تعطي الفريق حلولًا كثيرة خاصة على صعيد الاستحواذ، بجانب أنها تساعدنا على استعادة الكرة سريعًا وتحمينا من هجمات الخسم المرتدة لأنها تمنع وجود المساحات".

وأتم "عملنا خلال فترة التوقف الدولي على إعداد اللاعبين جيدًا لتفادي الابتعاد عن أجواء المباريات، وكذلك حتى يكون الجميع جاهزًا للقاء".

المتحدث السابق باسم النصر: الهلال سيفوز على الاستقلال بفارق هدف

قال سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أن مباراة الهلال والاستقلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا كبيرة وصعبة على الفريقين، متوقعًا أن يعود الفريق السعودي ببطاقة التأهل بعد انتصاره بفارق هدف واحد.

الصرامي طالب بإشراك المهاجم صالح الشهري منذ البداية، بقوله "الهلال يمتلك لاعبين بعيدين عن مستواهم، ويمتلك كذلك لاعبين في قمة مستواهم لكنهم خارج الفريق، مثل صالح الشهري الذي يعيش أفضل فتراته حاليًا وأعتقد أنه يستحق اللعب أساسيًا أمام الاستقلال بدلًا من بافيتمبي جوميس".

"المباراة كبيرة وصعبة وقد أطلق عليها كلاسيكو آسيا، والفريقان يجمعهما تاريخ كبير وتنافس ممتد في آسيا، لكني أشعر أن الهلال سيفوز بفارق هدف ويعود ببطاقة التأهل".

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