أخبار الهلال اليوم | تاليسكا يقترب وفنربخشة يتابع كارلوس إدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 أبريل

تصدرت تقارير رغبة رحيل كاريلو، أخبار الهلال اليوم الجمعة 17 أبريل 2020.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 17 أبريل 2020 ...

إدواردو يكشف عن سر الرقم 3 وأصعب موقف مع الهلال

كشف البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي، عن أصعب المواقف التي تعرض لها خلال مسيرته في المملكة العربية السعودية، كما اختار أفضل مهاجم بالدوري السعودي للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "

من هو تاليسكا المرشح للانضمام للهلال في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

تُشير أغلب التقارير الصحفية من السعودية إلى أن الهلال بات على مقربة من الظفر بخدمات أندرسون تاليسكا، لاعب جوانزو الصيني، خلال سوق الانتقالات الصيفية 2020. " اقرأ التفاصيل "

عطيف: السد أصعب منافس وهذا أفضل لاعب بالدوري السعودي

لحق عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، بزملائه اللاعبين ممن يستغلون فترة التوقف، لفتح حوار مفتوح مع الجماهير، معربًا عن تمنيه إنهاء مسيرته في القلعة الزرقاء. " اقرأ المزيد "

فنربخشه التركي يترقب موقف إدارة الهلال مع كارلوس إدواردو

قالت تقارير صحفية تركية أن نادي فنربخشه التركي يستهدف التعاقد مع اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب وسط فريق الهلال السعودي. " اقرأ التفاصيل "