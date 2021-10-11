أخبار الهلال اليوم | بيريرا جاهز، وتحديد عدد الجماهير أمام برسبوليس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 11 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 11 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

بيريرا جاهز لمواجهة آسيا

يستأنف لاعبو الهلال تدريباتهم اليوم استعدادًا للمواجهة المنتظرة أمام برسبوليس في ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعدما حصلوا على راحة من المران يوم أمس عقب المباراة الودية أمام التعاون.

الهلال كان قد هزم التعاون 3-2 وفضل المدرب ليوناردو جارديم منح الفريق راحة لمدة 24 ساعة قبل استئناف التدريبات دون اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلادهم.

الخبر الجيد للهلال والمدرب جارديم هو تعافي النجم ماتيوس بيريرا من إصابته العضلية، إذ أصبح البرازيلي جاهزًا للانخراط في التدريبات ومن ثم المباراة المهمة في دوري الأبطال.

تحديد نسبة الحضور الجماهيري لمباراة الهلال وبرسبوليس

باءت محاولات الهلال لزيادة الحضور الجماهيري لمباراة الفريق أمام برسبوليس في دوري أبطال آسيا بالفشل، إذ أصرت الجهات المسؤولة على حضور 60% من سعة ملعب الملز.

وزارة الرياضة السعودية كانت قد زادت الطاقة الاستيعابية لمباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والصين إلى 100% من سعة الملعب، وقد أمل الهلال في تطبيق القرار على المباراة القارية لكن هذا لم يحدث.

الشهراني خارج تدريبات المنتخب الجماعية

فضل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي إبعاد ياسر الشهراني نجم الهلال عن التدريبات الجماعية ليوم أمس بهدف إراحته ومنحه الفرصة لاستعادة جاهزيته البدنية قبل مواجهة الصين المرتقبة.

الظهير الأيسر اكتفى بتدريبات انفرادية تضمنت الجري الخفيف والعمل على جهاز الدراجة الثابتة، ومن المتوقع عودته للتدريبات الجماعية اليوم.

الشهراني هو أكثر لاعبي الأخضر مشاركة في مباريات تصفيات آسيا لمونديال 2022، حيث لعب 11 مباراة منها 10 كاملة.

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