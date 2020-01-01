أخبار الهلال اليوم | الدوسري يقترب من الرائد .. والتدريب على مجموعات

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ...

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هتان باهبري يشترط مخالصته للرحيل عن الهلال

رفض هتان باهبري، لاعب فريق نادي الهلال، رغبة إدارة ناديه بالبيع أو الإعارة للمدة المتبقية من عقده، بعد أن تم وضعه من جانب إدارة ناديه على قائمة الانتقالات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يبدو وأن الجهاز الفني للهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، ليس لديه الرغبة في استمرار هتان باهبري مع الفريق الأزرق خلال الموسم المقبل، خاصة بعد قلة مشاركته مع الفريق مؤخرًا. "اقرأ التفاصيل"

الهلال يبدأ تحضيراته للموسم الجديد وأحمد أشرف يعود

بدأ فريق نادي الهلال استعداداته للموسم الجديد 2019-2020، بتدريبات مخففة، على أن يتم استكمال باقي التدريبات بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.

وشهدت التدريبات الأولية، انضمام أحمد أشرف لاعب الفريق المعار إلى فريق الفيصلي، حيث انطلقت الاستعدادات بالجري حول الملعب.

الهلال يتدرب على مجموعات

قرر الجهاز الفني لفريق الهلال، بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تقسيم لاعبيه إلى 4 مجموعات، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق.

وخاضت المجموعة الأولى التي تتكون من 8 لاعبين تدريباتهم، حيث انضمت المجموعة الثانية إلى التدريبات الجماعية بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

الرائد يتوصل لاتفاق مع الهلال على ضم الدوسري

توصلت إدارة الرائد لاتفاق مع نادي الهلال، من أجل ضم محمد الدوسري، الظهير الأيمن المعار إلى الفريق، وتوقيع عقد احترافي جديد معه.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الرائد استغل قرب انتهاء عقد الدوسري مع ناديه الهلال، ليتوصل لاتفاق على ضمه بشكل نهائي لمدة 3 سنوات قادمة.