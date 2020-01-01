أخبار الهلال اليوم | الدوسري يترشح لآسيا والاتفاق مع الشهري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 8 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 8 مايو 2020 ...

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السلومي يهاجم النصر بسبب الآسيوية ويشيد بماجد عبدالله

قام صالح السلومي حارس مرمى الهلال السابق، بالهجوم على نادي النصر مشككًا في البطولة الآسيوية الذي حققها العالمي منذ ما يقرب من عقدين.

وكان السلامي من الحراس الذين مثلوا بشكل مميز قبل أن يخرج بتصريحات قوية تجاه نادي النصر وحدد أصعب لاعب واجهه.(طالع التفاصيل)

الهلال يقترب من التعاقد مع لاعب دولي سعودي

قالت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال أصبح قريبًا من التعاقد مع لاعب محلي ممُيز خلال الميركاتو الصيفي المُقبل.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن إدارة الزعيم أصبحت قريبة من التعاقد مع لاعب دولي سعودي خلال الأسابيع المُقبلة.(طالع التفاصيل)

إدارة الهلال تتفق مع الشهري

مصادر الصحيفة تشير إلى وجود اتفاق لتمديد لبقاء صالح الشهري مع الفريق والذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم.(طالع التفاصيل)

سالم الدوسري ضمن المرشحين لأفضل لاعب في آسيا

كشفت تقارير صحفية محلية عن نبأ سار للاعب سالم الدوسري لاعب نادي الهلال السعودي، بشأن جائزة أفضل لاعب في آسيا 2020.

وبحسب مصادر صحيفة "الرياضية" فأن الدوسري سيكون ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا العام الجاري.(طالع التفاصيل)