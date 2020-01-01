أخبار الهلال اليوم | صدمة من الجامعة وأشياء لا تعرفها عن جيوفينكو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 17 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 17 يونيو 2020 ...

إدارة ملعب جامعة الملك سعود تصدم الهلال قبل عودة الدوري

تلقت إدارة نادي الهلال صدمة جديدة بخصوص ملعب جامعة الملك سعود، بعدما أكدت تقارير رفض إدارة الملعب تمديد عقدها مع الراعي الرسمي للفريق شركة "صلة". ( طالع التفاصيل )

فيديو .. ويلهامسون يختار أفضل 5 أهداف في مسيرته مع الهلال

أجرى الهلال السعودي حوارًا مصغرًا مع السويدي كريستيان ويلهامسون؛ لاعب الفريق الأسبق، والذي كشف به عن أفضل الأهداف في مسيرته مع الزعيم. ( طالع التفاصيل )

رفض برشلونة وتفوق على بيكهام وهنري .. حقائق لا تعرفها عن جيوفينكو

الكثير من الحقائق والمعلومات تم نشرها خلال السنوات الماضية عن نجم بارما ويوفنتوس وتورنتو السابق ومحترف الهلال الحالي سباستيان جيوفينكو، لكننا نقدم لكم اليوم 10 حقائق قد لا تعرفها عن سيباستيان جيوفينكو. ( طالع التفاصيل )

تاجر سيارات فارهة ودكتور في القانون .. ماذا يعمل رؤساء الأندية السعودية؟

نُلقي لكم الضوء على أبرز رؤساء الأندية وطبيعة عملهم الخاص بعيدًا عن رئاسة النادي. ( طالع التفاصيل )

الكشف عن مواعيد مباريات الدوري السعودي واجتماع حاسم مع وزير الرياضة

ينتظر متابعو كرة القدم السعودية نتيجة اجتماع سمو الأمير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضة السعودي اليوم الأربعاء "عن بُعد" مع رؤساء أندية دوري المحترفين وأندية الدرجة الأولى بهدف مناقشة أوضاع الأندية عقب قرار الاستئناف. ( طالع التفاصيل )

منع الاحتكاكات والاحتفال بالأهداف .. بروتوكول الدوري السعودي الجديد

أعلنت وزارة الرياضة السعودية برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء، الدليل الإرشادي لعودة النشاط الرياضي في المملكة، والذي يشتمل على بروتوكول عودة التدريبات، والمباريات، من أجل سلامة الجميع. ( طالع التفاصيل )

خاص | ثنائي سعودي وسيطرة مصرية .. ضياء السيد يختار التشكيل التاريخي للعرب

كشف ضياء السيد؛ مدرب منتخب مصر الأسبق، لـ"جول" عن اختياراته لتشكيل أفضل اللاعبين العرب عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )

الهلال يفاوض مهاجم جديد واستقالة في الزمالك .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 17 يونيو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية الصادرة صباح اليوم 17 يونيو. ( طالع التفاصيل )