أخبار الهلال اليوم | الكشف عن مكان المعسكر الإعدادي والمهددين بالرحيل عن الزعيم

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ...

المتحدث باسم النصر معلقًا على فيديو لمراوغات يوسف الثنيان: ثقافة نجوم الحواري

أثار سعود الصرامي المتحدث الرسمي باسم نادي النصر السعودي الكثير من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حين وصف مراوغات نجم الهلال المعتزل يوسف الثنيان بأنها "ثقافة نجوم الحواري".( طالع التفاصيل )

الكشف عن معسكر الهلال

أعلن الحساب الرسمي للهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خطة الفريق تأهبًا للعودة من جديد لخوض التدريبات بمقر النادي.

وأوضح الحساب أن إدارة النادي بدأت إجراءات عودة المتواجدين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المختصة، على أن يخضع الفريق بالكامل سيخضع لفحوصات طبية خلال الأيام المقبلة.

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وحدد الجهاز الفني نهاية يونيو الجاري موعدًا مبدئيًا لعودة التدريبات، بعد اكتمال عودة لاعبي الفريق إلى الرياض.

بينما ينتظر أن يقيم الزعيم معسكرًا داخليًا في محافظة الطائف خلال يوليو المقبل، استعدادًا لاستئناف النشاط، الذي يعود في أغسطس المقبل.

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أقر الاتحاد السعودي يوم أمس الإجراءات المتبعة فيما يخص عقود اللاعبين بعد قراره استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم، حيث سمح بتمديد العقود التي تنتهي في الـ30 من يونيو الجاري حتى نهاية الموسم لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا.

هذا يعني أن اللاعب الذي سيرفض تمديد عقده حال انتهائه في 30 يونيو القادم لن يُجبر على تمديده، وكذلك الوضع بالنسبة لعقود الإعارة، وهو ما يجعل الأندية مهددة بفقدان عدد من أبرز نجومها في الجزء المتبقي من نهاية الموسم حال رفضهم تمديد عقودهم أو رفض أنديتهم المالكة لهم تمديد إعاراتهم.( طالع التفاصيل )

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أقر الاتحاد السعودي يوم أمس الإجراءات المتبعة فيما يخص عقود اللاعبين بعد قراره استئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي في الرابع من أغسطس القادم، حيث سمح بتمديد العقود التي تنتهي في الـ30 من يونيو الجاري حتى نهاية الموسم لكن بشرط موافقة الأطراف جميعًا.( طالع التفاصيل )

شركة الوسائل تفتح الباب للعب الهلال والنصر معًا على ملعب الجامعة

أكد مصدر مسؤول في شركة الوسائل السعودية أنهم لا يُمثلون أحدًا في مناقصة ملعب جامعة الملك سعود، موضحًا أنهم مستعدون للعمل مع الجميع ويقفون على مسافة واحدة من كافة الأندية والهيئات الرياضية.

وتقترب الشركة التابعة لمحمد عبد الإله الخريجي رجل الأعمال والرئيس التنفيذي لشركة العربية للدعاية والإعلان من الفوز بحق استثمار واستئجار ملعب الجامعة بعدما تفوق عرضهم على عرض شركة الهلال الاستثمارية التابعة لبطل آسيا في المناقصة التي أجريت خلال يونيو الجاري.( طالع التفاصيل )

الأهلي والنصر يُغيران موقف الهلال تجاه كارلوس إدواردو

غيّرت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفها تجاه اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما علمت بأن ناديي النصر والأهلي قد دخلا في مفاوضات جدية معه من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل.( طالع التفاصيل )