أخبار الهلال اليوم | كاريلو المليونير ومقارنة رقمية بين جوميس ومهاجم الباطن

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 17 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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جوميس × أبريو .. أسلوب مختلف وأرقام تُظهر الفارق وتُوضح الأفضل

"فابيو أبريو لاعب الباطن أفضل مهاجم في الدوري السعودي، أفضل حتى من بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال، هذا لأن الفرنسي يحصل على الكثير من الفرص للتسجيل، بعكس أبريو" .. هذا ما قاله دانيلو أسبريا مهاجم القادسية الذي قضى مواسم عديدة في الدوري السعودي، فهل كان محقًا في تصريحه ورؤيته؟ سنرى. ( طالع التفاصيل )

الرجل المليونير .. كاريلو يبدأ رسم طريقه بعيدًا عن كرة القدم

يعلم جيدًا البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الهلال السعودي، أنه مهما طالت مسيرته في الملاعب، فحتمًا سيأتي اليوم الذي يعلن به اعتزاله نهائيًا، فكرة القدم مصدر دخل غير دائم. ( طالع التفاصيل )

التعاقد مع محلل تقني

انضم البرازيلي جواو فيليبي؛ المحلل التقني، إلى الجهاز الفني للهلال، بناءً على طلب من روجيرو ميكالي؛ المدير الفني للفريق.

عدوى إسبانية بالمملكة .. أوجه التشابه بين الدوريين الإسباني والسعودي

موسم استثنائي بتاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يشهد منافسة شرسة بين الثلاثي الهلال والشباب والاتحاد على صدارة الترتيب، وهو ما يحدث بالتوازي في الدوري الإسباني الذي يشهد هو الآخر صراع على الصدارة بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد، فما هي أوجه التشابه بين التنافس بالدوريين؟ ( طالع التفاصيل )

حكاية سعودية | أغرب مكافأة من الممكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم!

عادةً معروف في عالم كرة القدم الهدايا التي تقدم للاعبين بشكل خاص، بخلاف مكافآت الأندية وما شابه، إما أن تكون سيارة أو فيلا أو شقة سكنية، وأحيانًا تخرج الهدايا عن المألوف وكما حدث مع الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال السعودي، الذي تم إهدائه شبلًا، لكن هيبقى الأمر في حدود المعقول، لكن ما سنتحدث عنه في حكاية الليلة هو الأغرب. ( طالع التفاصيل )