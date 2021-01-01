أخبار الهلال اليوم | ماريجا يقترب، وميكالي يُحمل الحكم مسؤولية الخسارة

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 1 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 1 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يقترب من التعاقد مع ماريجا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الهلال بات قريبًا من التعاقد مع موسى ماريجا مهاجم بورتو ومنتخب مالي الذي دخل الفترة الحرة في عقده مع ناديه البرتغالي.

اللاعب سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها الترجي التونسي، وقد استطاع إحراز 7 أهداف خلال 29 مباراة في الدوري البرتغالي هذا الموسم وتُقدر قيمته السوقية بـ14 مليون يورو.

ميكالي: أستحق تدريب الهلال

أعاد البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال السعودي سبب الخسارة أمام شباب الأهلي في دوري أبطال آسيا لخطأ تحكيمي منح المنافس ركلة جزاء أثرت على النتيجة.

وأضاف عقب الخسارة التي كادت أن تُخرج الفريق من دوري الأبطال "المجموعة لم تكن سهلة أبدًا، رأينا النتائج كيف كانت غير متوقعة، الأخير استطاع هزيمة المتصدر في آخر الجولات".

تابع "الخسارة اليوم كانت نتيجة خطأ تحكيمي، ركلة الجزاء غير صحيحة وقد أثرت على سير المباراة والنتيجة".

وحول لعبه بـ3 لاعبي وسط، قال "الهلال هذا الموسم يعيبه تذبذب المستوى، حاولت الحفاظ على استقرار الفريق وثباته والسيطرة على اللقاء، ولذا لعبت بـ3 محاور".

أخيرًا قال حول تدريبه للهلال "أستحق تدريب الهلال بالتأكيد، لو لم أكن أستحق ذلك المنصب لما حصلت عليه".

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