أخبار الهلال اليوم | قرار صادم من مورايس، ورسالة ميكالي العاطفية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 10 مايو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 10 مايو 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

قرار صادم لشباب الهلال من مورايس

بدأ جوزيه مورايس المدير الفني الجديد للهلال مهمته باتخاذ قرار صادم للاعبي الفريق الشباب الذين يتدربون مع الفريق الأول.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب البرتغالي قرر إعادة اللاعبين الشباب لفريق الشباب في الهلال والاكتفاء بمجموعة اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق الأول للعمل معهم خلال الفترة الحالية.

خبر سار في المران الأول لمورايس مع الهلال

قاد جوزيه مورايس المدير الفني للهلال تدريب الفريق لأول مرة مساء أمس الأحد بعد انتهاء فترة الحجر الصحي الخاصة به وعقب حصول اللاعبين على راحة من المران يوم السبت.

وشهد المران تواجد الجناح سالم الدوسري بعد تعافيه من الإصابة وانتهاء برنامجه التأهيلي، إذ أصبح جاهزًا لمواجهة الباطن يوم الجمعة القادم في الدوري السعودي.

غاب عن المران حارس المرمى حبيب الوطيان لوفاة عمه، وقد تابع التدريبات الرئيس فهد بن نافل.

ميكالي ينشر رسالة وداع مؤثرة للهلال وجمهوره

أبدى روجيرو ميكالي المدير الفني السابق للهلال سعادته البالغة بالعمل مع الفريق الأول في النادي وقيادته لتصدر الدوري السعودي بعدما كان بعيدًا عن الصدارة بـ5 نقاط حين بدأ مهمته.

ونشر ميكالي الذي أقيل من منصبه عقب انتهاء دور المجموعات من دوري أبطال آسيا رسالة وداعية للهلال وجماهيره أكد بها حبه الكبير للفريق وشكره وتقديره لجميع العاملين في النادي والإدارة واللاعبين والجماهير على دعمهم له.

وأتم "أودعكم جميعًا بفرح، الهلال سيبقى في قلبي للأبد وأتمنى أن يُحافظ على صدارة جدول الترتيب ويُتوج بالدوري السعودي".

غاضب من التعاقد مع ماريجا؟ جوميس يرد على الجميع

أسباب خماسية الهلال على الشباب كما يسردها الناقد الرياضي ماجد التويجري. التفاصيل هنا

فيديو - رسميًا | الهلال يُعلن تعاقده مع موسى ماريجا

تعرف على شروط الحضور الجماهيري لمباريات الدوري السعودي. من هنا

3 سعوديين في التشكيل المثالي للقرن العشرين في آسيا

نجم الهلال في التشكيل المثالي للقرن العشرين في آسيا. التفاصيل هنا