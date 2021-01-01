أخبار الهلال اليوم | موقف الحمدان من مواجهة القادسية، ومفاضلة بين لاعبين للقائمة الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 13 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 13 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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موقف الحمدان من مواجهة القادسية لم يُحسم بعد

أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي في الهلال سيحسم هذا الأسبوع موقف مهاجم الفريق "عبد الله الحمدان" من اللعب أمام القادسية يوم السبت القادم ضمن الجولة الـ24 من الدوري السعودي.

المهاجم الشاب غاب عن المباراة الأخيرة لمعاناته من آلام في عضلات أسفل البطن، وقد أظهرت الفحوصات وجود التهابات في تلك المنطقة وقد خضع يوم أمس لجلسة علاجية في عيادة النادي.

ميكالي يحسم 3 اختيارات ويُفاضل لاختيار رابع الأجانب في آسيا

يُثير قرار روجيرو ميكالي المدير الفني للهلال حول اختيار الأجانب الأربعة الذين سيمثلون الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا جدلًا كبيرًا بين الإعلام والجمهور المشجع للزعيم.

صحيفة اليوم السعودية أوضحت أن المدرب البرازيلي استقر على قيد الثلاثي بافيتمبي جوميس وأندريه كاريلو وجانج هيون سو، ومازال يُفاضل بين اسمين للخيار الرابع والأخير.

وأضافت أن المفاضلة تجري حاليًا بين الإيطالي سيباستيان جيوفينكو والأرجنتيني لوسيانو فييتو خاصة أنهما يلعبان في نفس المركز، وسيُقدم الهلال قائمته في الـ15 من مارس الجاري، ويُتاح له إجراء تغييرات محدودة عليها في السابع من إبريل القادم.

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