أخبار الهلال اليوم | سجن مدرب الزعيم السابق، وعودة الحمدان

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 16 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 16 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الهلال يقترب من استعادة الحمدان

استأنف الهلال تدريباته يوم أمس الإثنين استعدادًا لمواجهة القادسية السبت القادم في الدوري السعودي، وقد خضع اللاعبون لتدريبات بدنية وتكتيكية متنوعة تحت قيادة روجيرو ميكالي.

الخبر الجيد في المران كان عودة عبد الله الحمدان بعد تعافيه من الإصابة في عضلات البطن والتي أبعدته عن مباراة الهلال الأخيرة أمام الوحدة، وقد أدى مران الجري وتدريبات بدنية أخرى بالكرة تمهيدًا لانخراطه في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة القادمة.

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