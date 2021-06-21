أخبار الهلال اليوم | حسم موقف باهبري، زيارة إلى قبر الأب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 21 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 21 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال يحسم موقف باهبري من البقاء أو الرحيل

نفى مصدر مسؤول في الهلال لصحيفة عكاظ السعودية كل ما يُثار في السوشيال ميديا والإعلام حول تخلي النادي عن لاعب وسطه المهاجم "هتان باهبري"، مؤكدًا استمراره مع الفريق الموسم القادم.

وأوضح المصدر أن عقد باهبري ينتهي بنهاية يناير القادم، وأنه سيتواجد في معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد في النمسا، مشيرًا إلى أن المدرب ليوناردو جارديم سيُقدم للإدارة تقريرًا مفصلًا حول اللاعبين ومدى حاجته لهم عقب متابعتهم عن قرب خلال المعسكر.

جوميس يزور قبر والده في عيد الأب

نشر بافيتمبي جوميس مهاجم الهلال صورة له خلال زيارته وأطفاله إلى قبر والده تزامنًا مع عيد الأب يوم أمس الأحد.

Une pensée particulière en ce jour de la fête des pères.



Profitez d’eux tant que vous le pouvez, chérissez les.



Le mien n’est plus mais les valeurs qu’il m’a transmises sont toujours présentes, ma reconnaissance est éternelle.



Bonne fête papa ❤️ pic.twitter.com/qjtHgtAQ8W — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) June 20, 2021

وكتب المهاجم الفرنسي معلقًا "مشاعر خاصة في يوم الأب، استفد من أباك قدر الاستطاعة، لقد فقدت أبي لكن القيم التي علمني إياها لا تزال موجودة معي. عيد أب سعيد أبي".

كاريلو يحسم مواجهة "الهلاليين" في كوبا أمريكا

حسم أندريه كاريلو مواجهة "الهلاليين" أمام زميله جوستافو كويلار في كوبا أمريكا، إذ استطاع منتخب بيرو فجر اليوم الإثنين الفوز على كولومبيا 2-1 في مباراة شارك بها اللاعبين.

وبدأ كاريلو اللقاء فيما دخل كويلار بعد مضي ساعة من الوقت تقريبًا، وقد رفع الفوز رصيد بيرو إلى 3 نقاط فيما توقفت نقاط كولومبيا عند النقطة الرابعة.

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