أخبار الهلال اليوم | سر الخماسية ضد الشباب، وحسم مستقبل جوميس

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 14 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، بجانب استعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

مورايس يكشف سر الخماسية أمام الشباب

أجرى جوزيه مورايس المدير الفني السابق للهلال حوارًا مع صحيفة الرياضية السعودية كشف خلالها سر الفوز الكبير على الشباب في بداية عمله مع الفريق.

المدرب أوضح أن علاج نقاط الضعف وتحسين الهجمات المرتدة كان ما عمل عليه خلال أيامه الأولى مع الهلال، مضيفًا "كان لدينا وقت قصير من أجل الاستعداد للمباراة الأولى ضد الشباب، لذلك حاولنا التركيز على مساعدة اللاعبين على تحديد نقاط ضعفنا والعمل عليها لكي نصبح أقوى، خاصة عندما سيطرنا على الكرة وأتيحت لنا الفرصة للهجوم على الشباب، فكانت الانتقالات الهجومية أحد النقاط الرئيسة التي ركزنا عليها خلال التدريبات، وقد نجحنا بشكل مثالي، بعد أن طبق اللاعبون بإتقان ما طلب منهم وسجلنا 5 أهداف ضد خصم مباشر ومنافس على البطولة".

تابع حول كيفية إدارته للقاء بعيدًا عن الملعب بسبب الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا "تابعت المباراة عبر البث المباشر، وكنت أتواصل مع الزملاء في الملعب لمساعدتهم، لاتخاذ القرارات الضرورية، وسبق أن خضت التجربة خلال عملي مساعدًا لجوزيه مورينيو في إنتر عندما أوقف 3 مباريات 2009".

وأتم مشيدًا باللاعبين "أعددت الفريق بأفضل ما يمكن، لكن الأبطال الحقيقيين هم اللاعبون، حيث قاموا بتطبيق ما دربناهم عليه، مع التشديد على التركيز والهجوم عندما تكون الكرة لدى الخصم وأن يكون هناك حلول في إيجاد واستكشاف المساحات في منطقة المنافس لنعود للاستحواذ".

جارديم يحسم مستقبل جوميس ويطلب ضم سليماني

أفادت صحيفة البلاد أن المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم حسم موقف المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس مع الفريق، كما طلب من الإدارة التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني.

المدرب البرتغالي أوصى ببقاء جوميس مع الفريق حتى نهاية عقده بانتهاء الموسم القادم، وذلك لدوره الكبير في إنجازات الهلال خلال السنوات الأخيرة، بجانب جودته الفنية وخبرته الكبيرة.

ورغم اعتراض جمهور الهلال على ضم سليماني بسبب بلوغه عامه الـ32، إلا أن جارديم طلب من الإدارة التعاقد معه خاصة لإجادته الكرات الهوائية.

جيوفينكو وفييتو خارج الهلال

أصبح مرجحًا حسب صحيفة البلاد السعودية رحيل الثنائي سيباستيان جيوفينكو ولوسيانو فييتو عن الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بسبب تكدس قائمة الفريق باللاعبين الأجانب والحاجة للمزيد من التعاقدات.

وأوضحت البلاد أن جيوفينكو لديه عدد من العروض الإيطالية بجانب عرض من ناديه السابق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، فيما أبدت عدة أندية أرجنتينية اهتمامها بفييتو على رأسها ريفر بليت، بجانب امتلاك اللاعب عرض من مونتيري المكسيكي.

"الهلال هو الأفضل" .. تعليق وأسئلة مثيرة من البكيري حول "الكفاءة المالية"

الناقد الرياضي المخضرم يُدلي بتعليق مثير جدًا عن نتائج الكفاءة المالية ويُشيد بالهلال.. التفاصيل هنا

"لا منتخب دون الهلال، ولا كرة دون فن وسحر حلال"

مازال الجدل متواصلًا حول "منتخب الهلال". من هنا

أنسيلمو يُشعل صراع الهلال والنصر، وتلك هي طلباته المالية

حديث عن اهتمام الهلال والنصر بنجم الوحدة، وتفاصيل طلبات اللاعب. التفاصيل هنا