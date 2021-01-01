أخبار الهلال اليوم | "الزعيم وبن نافل الأقرب للاتحاد"، وسجل سيئ في افتتاح المشوار الآسيوي

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 12 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم 12 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

اقرأ أيضًا | أحمد فتحي، الفريدي، صلاح ونجوم كبار كان رهانهم خاسرًا في سوق الانتقالات

رئيس الاتحاد: الهلال الأقرب لها، وبن نافل صديق لي

أشاد أنمار الحائلي رئيس الاتحاد بالعلاقة القوية مع الهلال ورئيسه فهد بن نافل، موضحًا خلال تصريحاته لبرنامج الدوري مع وليد أن رئيس الهلال هو الأقرب له وبينهما تواصل دائم ونقاش حول العديد من القضايا والنقاط التي تخص الناديين وكرة القدم السعودية.

وأضاف حول النادي الأقرب للاتحاد "علاقتنا جيدة مع جميع الأندية، لكن الهلال يبقى الأقرب لنا وبيننا علاقات أقوى مما هي مع غيره من الأندية".

الهلال يطمح لبداية أفضل في دور المجموعات من دوري الأبطال

يبدأ الهلال الخميس القادم مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا بمواجهة أجمك الأوزبكي، ولا يحظى الفريق بسجل جيد في مباراته الأولى ضمن دور المجموعات، إذ لم يُحقق الفوز سوى في 25% من المباريات.

الهلال ومنذ إقرار البطولة بمسماها الجديد عام 2003 لعب 16 مباراة في الجولة الأولى، لم يفز سوى في 4 منهم وخسر مثلهم وتعادل في 8.

الزعيم نجح في الفوز خلال الجولة الأولى من بطولة 2019، لكنه اكتفى بالتعادل في النسخ الثلاثة السابقة.

سباق الأفضل في الدوري السعودي .. تقدم جماعي لنجوم الاتحاد، وجوانكا يستعيد الوصافة

تراجع واضح لممثل الهلال الوحيد في السباق. التفاصيل هنا

لوشيسكو: لن أدرب في السعودية سوى الهلال، وسأحتفل معهم بالدوري

تصريحات رائعة من المدرب السابق للهلال. التفاصيل هنا